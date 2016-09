Ministeerium maksab piimatootmise vähendamise eest

Ujula meelitab külastajaid ligi aurusaunaga

Ujula omanik rõõmustab, et aastaid mõttes olnud aurusaun on saanud lõpuks teoks, külastajatele meeldib, et nad saavad käia ujulas nagu spaas ja et uus teenus pole ujulaskäigu hinda kergitanud.