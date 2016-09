Piimatootja toetuste lõpetamine alaku Brüsselist

Kaks maakonna suurtootjat on seda meelt, et kui Euroopa Liit on teinud otsuse, et põllumajandus toimib vaid toetuste najal, siis peab ka Eesti riik sellest aru saama ja piimatootmist toetama. Kui Eestil pole raha põllumeestele maksta, peab ta olema nii kõva mees, et seda ka Brüsselis öelda.