Järvamaa paistab kuumaõhupallilt ikka taevalikult ilus

Järvalastest Riigikogu liikmed: Rahva usaldus tuleb taastada

Järvamaalt valitud Riigikogu liikmed Kristjan Kõljalg, Jaanus Marrandi ja Jaak Madison on samuti eilses valimiskogu otsuses pettunud. Nad on seda meelt, et Riigikogu maine huvides tuleks president esimesel võimalusel ära valida.