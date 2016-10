Paide vallavanema vääritu tegu päädis hoiatusega

Teema tuli volikogu päevakorda arupärimisena, olles ajendatud 5. septembril aset leidnud vahejuhtumist, kus vallavanem Vello Tammik jäi autoroolis politseile vahele alkoholitarvituse jääknähtudega.

Vastuse andis vallavanem Veljo Tammik volikogule isiklikult. Ta selgitas, et tavapäraselt käib ta nädalavahetustel Muhus ja sõidab sealt hommikul esimese praamiga koju, et õigeks ajaks tööle jõuda. «Sellele õnnetule hommikule eelnenud päeval soovis üks sõber Türilt minuga kokku saada ja nii tulin mandrile juba pühapäeva õhtul,» lausus ta. «Türil võttis sõber mu vastu sauna ja õlledega.»

Sel saatuslikul 5. septembri hommikul alustaski Tammik Türilt sõitu, olles enda meelest täiesti kaine. «Nägin teel olles, et tuledega anti ees olevast politseireidist märku, kuid ma ei pidanud vajalikuks autot ringi keerata. Olin oma kainuses kindel,» ütles ta.

Pärnu–Rakvere maanteel Reopalus korraldatud puhumisreidil tuvastasid politseinikud Veljo Tammiku väljahingatavas õhus liitri kohta 0,13 milligrammi alkoholi. See tähendas, et ta pidi edasisõitu veidi ootama. «Mulle määrati kiirmenetluse korras trahv 260 eurot, mille olen juba tasunud,» lisas ta.

Tammik leidis, et on vääritu teoga kahjustanud nii enda kui valla mainet, ning palus juhtunu pärast siiralt vabandust. Vabandust paluda on ta jõudnud ka valla rahvalt, kellega tal oli järgnenud päevadel arvukaid kohtumisi rahvakoosolekutel. «Tegin juhtunust järeldused ja luban, et sellist asja kunagi rohkem ei juhtu,» kinnitas ta.

Tammik ütles, et kaalus ka tagasiastumist, kuid leidis, et see ei tuleks vallale praeguses Paide linnaga peetavate ühinemisläbirääkimiste käigus kuidagi kasuks.

Sama mõttekäiku jätkas ka Paide vallavolikogu esimees Raivo Raja, kes pidas Tammiku teeneid liitumisläbirääkimistel suureks ning tema seotust teemaga oluliseks. «Kui peaksime ametisse valima uue vallavanema, läheks tal aega, et ennast asjadega kurssi viia,» ütles ta. «Pean otstarbekamaks kasutada Veljo teadmisi ja kogemusi valla heaks ning anda talle võimalus teha oma töö lõpuni.»

Raivo Rajaga ei nõustunud volikogu liige Toomas Uusmaa, kuid samas ei teinud ta ka ettepanekut vallavanemat umbusaldada. Nii piirduski volikogu hoiatusega lootuses, et Veljo Tammik peab oma antud sõna.