Videolugu: Kuidas eristada päästeametnikku libainspektorist?

Turismitalu pidamine on eluviis

Pärnu-Tõstamaa tee ääres asuva Maria talu perenaine-peremees Riina ja Enn Rand kinnitavad, et igas nende ettevõtmises on aukohal rahvuslik alatoon ja ajalugu. Pärnumaa ühe tuntuma turismitalu põhimõte on, et tuleb olla hästi loov ja konkurente ühe sammu jagu edestada. „Kui tekib mõni väärt idee, peab kohe katsetama ja järele proovima,” on perenaine veendunud.