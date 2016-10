Videolugu: väldi «plastmassist» talverehvi

Aivar Lehtmets soovitas lisaks korralikule rehvimustrile (talverehvi turvisemustri lubatud sügavus minimaalselt 3 mm) tähele panna ja tunda rehvi peal olevaid parameetreid (rehvi laius, kõrgus, veljediameeter, pöörlemissuund). «Igast autost on leitavad kirjed (uuematel masinatel on need andmed kantud isegi sõiduki tehnopassi) soovitatava rehvimõõdu osas,» selgitas ta.

Nii naast- kui lamellrehvil on omad eelised. «Musta jää korral hoiab naast libisemist paremini ära, kuid lumeta talvesid meenutades pole naastuks põhjuks,» ütles ta. «Tegelikult toimivad tänapäeva korralikud lamellrehvid musta jää puhul hästi. Ära ei maksa unustada ka ühte liiklusseaduse punkti, et sõita tuleb vastavalt teeoludele.»

Samuti on oluline rehvides õige rehvirõhu hoidmine. Seda eelkõige masina küttekulu ja rehvide kulumist silmas pidades. Kuigi ta endal on teatud eelistused, mingi kindlat rehvimarki Aivar Lehtmets soovitama ei hakanud. Kõik olevat kinni inimeste võimalustes ja vajadustes. Küll tasuks vältida Lõuna-Euroopa teede jaoks toodetud talverehvi, mille kummisegu võib pakasega parajaks «plastmassiks» külmuda.

Naastrehve sõidukil kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Erandina võib talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral naastrehve kasutada 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.