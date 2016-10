Järvamaal tõid päästjad lägaaugust välja seal ulpinud koera

Siidisabade saabumine

Viimase nädala toredaim loodusuudis on, et Järvamaale on jõudnud esimesed parved siidisabasid. Nad on külalised põhjast, kes pesitsevad kaugel metsatundras, võttes sügiseti ette invasioone lõuna suunas. Et Eesti jääb siidisabade rännuteele, on see sobiv koht teha pikemaid söögipeatusi. Nende saabumine on alati oodatud sündmus.