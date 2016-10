Vokk seljakotiga selga ja minek

Reet Meimrele meeldib villast lõnga kedrata, sest siis saab ta enda selgitusel just niisuguse kvaliteediga lõnga, nagu tahab. Siiani ketras ta vaid kodus ja siis ka just selles kohas, kus vokk asus.

Vanaemaaegsed kolmnurkse harkjalaga vokid ei kannata hästi ühest kohast teise liigutamist, sõidust rääkimata. «Neisse vokkidesse tuleb suhtuda õrnalt, sest kui nad juhtuvad katki minema, siis parandajat pole kuskilt leida,» ütles Sindis käsitööd õppinud Meimre.

Uus-Meremaal toodetavat tänapäevast vokki nägi Meimre ühel koolitusel, kus nad käisid koos Türil käsitööpoodi pidava Imbi Karuga. «Sellega oli nii kerge kedrata ja mis kõige tähtsam – lollikindlam, sest kahe tallalauaga voki puhul ei pea mõtlema, kas ketrad õiget- või valepidi, ja lõng tuleb ka palju parema kvaliteediga,» selgitas ta.

Imbi Karu nägi, kuidas kedrata armastaval Reet Meimrel läksid silmad särama, ja ta otsustas 500eurose ketrusriista ära osta. Ühena esimestest Järvamaal ja naiste teada ka ühena vähestest. «Ketramisoskustega naisigi on maakonda vähe jäänud, vanad enam ei taha teha ja noored ei oska. Nii polnud mul hetkegi rahast kahju, sest teadsin, et ostan voki õigele inimesele,» lausus Karu.

Meimre ütles kõrvalt muiates, et Imbil oli omakasu ikka ka mängus. «Nüüd saan kasvõi laatadel käies talle soovitud lõnga kedrata. Uut vokki on seljakotti pakitult kerge ükskõik kuhu kaasa võtta ja mõne hetkega ketramiseks valmis seada,» lausus ta. «Muidugi olen õnnelik, et saan teha, mis mulle meeldib, ja püüan teha nii hästi ja just sellist lõnga, nagu Imbile meeldib.»

Nii ketrabki Reet Meimre nüüd mardilaadaks alpakavillast lõnga, teeb ka lambavillast lõnga pooleks koeravillaga ja kavas on hakata tegema angoorajänese villast lõnga.

Nüüd saavad nad tellimise asemel kogu lõnga ise valmistada ja olla kindlad selle heas kvaliteedis. «Ühe kindajagu lõnga saan valmis tunni-paariga, kui lõng on jämedam. Mida peenem lõng, seda kauem võtab aega, kuid ikka oluliselt kiiremini kui vana vokiga,» selgitas Meimre.

Imbi Karule on kiirusest olulisem asjaolu, et ta saab kasutada just selliseid villasegusid, nagu soovib, ja teha inimestele ka tellimistöid. «Neid, kes tahavad oma lamba- või koeravillast lõnga, on aina rohkem,» ütles ta. «Kes ei taha ise kududa, siis koome kindad ja sokid ka valmis. Kokkuleppel saab kõike. Praegugi teen kingituseks kindaid.»

Aina rohkem rändab Türi naiste käsitööd välismaale. Kuigi neil pole vahet, mis keelt kõnelevad või mis nahavärviga inimesed neilt ostetud käsitööesemeid kandma hakkavad, on Karu meelest tore teada, et käsitsi tehtud kvaliteettooteid hinnatakse aina rohkem.

Ärilises mõttes ei tasu Karu meelest käsitööd üldse teha. «Pensionärina pole ma majanduslikult nii hullus seisus, et peaksin igat senti lugema. Kui peaks, siis tuleks tõsta kindapaari hinda praeguselt 15–20 eurolt oluliselt kõrgemaks, kuid siis jääb ostjaid kohe vähemaks,» selgitas ta.

Nii soovitab Karu neilgi, kes tulevad kuduma rahasaamise eesmärgil, teha pigem midagi muud, mis raha ka sisse toob.

Reet Meimre lisas, et tema teeb käsitööd pere ja palgatöö kõrvalt hobi korras. «Saan kedrates oma mõtteid korrastada, olla lihtsalt vaikuses omaette. Kudumine pole raha teenimise töö, seda tuleb teha armastusega, mida äris on aina vähem,» lausus ta.

Nii värvivad naised lõngugi käsitsi ja looduses kasvavate taimedega. «Sügisel otsisin metsas selleks seeni ja sain neist nii ilusat värvi lõnga, mida ei müüagi, vaid ainult ise kududa,» sõnas Meimre.

Kommentaar

Piret Kreitsman

Nõgese käsitöötalu perenaine Paide vallas Mustla-Nõmmel

Mul on tavaline vokk ja ketran sellega vaid hobi korras, rohkem mõnusa rahustava tegevusena. Olen Uus-Meremaa vokke proovinud ja tean, et need on palju paremad, kiiremad ja lõng sellega kedrates kvaliteetsem.

Seni, kuni ketran vaid hobi korras ja rohkem kodus, ma uut vokki ostma ei kiirusta. Vana kolmjalgvokk võtab autos palju ruumi ja teda on suurem oht katki teha. Kui tahaksin rohkem kedrata, siis kindlasti mõtlen uue ostule, sest see on hinda väärt. Iga hea asi maksab, nii on ka uus vokk päris arvestatava hinnaga.