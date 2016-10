Endine põllumees hakkas tervendajaks

Olete nõus, et teie nimi on rohkem tuntud põllumajandusvaldkonna inimestele, sest olete töötanud aastakümneid juhtivspetsialistina?

Täpselt nii, lõviosa elust olen tegelenud põllumajandusega. Alates 1981. aastast, mil lõpetasin EPA agronoomi erialal. Olen olnud paljudes majandites osakonnajuhataja, tippjuht ja peaagronoom, töötanud mahepõllumajanduses. Praegugi on mul suur talumajapidamine.

Usun, et olen põllumajanduses saavutanud maksimumi – kolm aastat oli Eesti saagikuse rekord minu käes. Kui midagi teen, siis põhjalikult.

Nüüd järsku nägime teid hoopis telesaates «Eesti selgeltnägijate tuleproov» ...

Nii juhtus jah. Peame elus alati olema valmis muutuma, kui üks asi ammendub, pole enam nii päevakorral ja perspektiivne.

Mind on psühholoogia kogu aeg huvitanud. Juba agronoomiks õppimise ajal tahtsin õppida ka psühholoogiks, kuid siis ei õnnestunud. Tahtsin juba siis saada rohkem teada inimeste käitumisest. Uurisin raamatutest, kuidas osata inimesi paremini juhtida ja mõista nende haigusi.

EPAs oli mu üks mu kursusekaaslastest Vigala Sass, temagi õpetas, mida võiksin inimesest rohkem teada. Katsetasime oma võimeid teiste peal – see oli päris huvitav.

Tahtsin telesaateski proovida, kuidas neid etteantavaid ülesandeid lahendada. Naine kohe üldse ei tahtnud, et sinna lähen. Leppisime kokku, et olen kuni 12 paremani välja ja siis lõpetan ära.

Vastasin ju algul kõik õigesti suuremate probleemideta. Endalegi üllatuseks, sest polnud niisuguseid katseid teinud. Kastidest inimese leidmisel vastasin teadlikult valesti. Olin ju naisele lubanud, et kaugemale ei lähe.

Kuidas too selgeltnägijate seltskond tundus?

Täitsa arvestatav, enamik on tugevad tegijad, igaüks on ju tugevam omas lõigus. Ega selliseid ülesandeid ole kerge lahendada, sest keegi pole ühevõrra tugev kõigis elementides, ja telesaates on palju segavaid asjaolusid, et täielikult keskenduda.

Oleksite võinud ju pärast pikki tööaastaid rahuliku südamega pensionile jääda, aga teist sai hoopis sensitiiv. Miks?

Olen teadlase tüüpi ja rahulik pensionipõlv mulle ei sobi. Pean saama midagi uurida ja puurida. Naljaga pooleks ütlesin 60aastaseks saades, et olen eluga alles poole peal. Tahan elada kaua ja tervelt.

Pensioni ma muidugi nüüd ju saan, kuid astunud aktiivsest tööelust kõrvale, hakkasin tõesti süvendatult uurima mind huvitanud psühholoogiat, nüüd siis vastavates koolides.

Tippjuhina polnud ju aega sellele nii palju pühenduda, kui tahtsin. Lugesin raamatuid esoteerikast ja pidasin paljusid asju ka iseenesestmõistetavaks. Näiteks seda, et keskendudes suudan minna kohta, mis mind huvitab. Olenemata vahemaast.

Ka koduaeda puid ja põõsaid istutades olen naisele oma hea kujutlusvõimega nõuandja. Ka enne reisi vaatan, kas minek on ikka turvaline. Kuu aega tagasi tulime naisega Kreeta saarelt. Ette vaatamist teen mitte niisama iga tühja-tähja pärast, see nõuab keskendumist.

Ma pole eriline, ainult huvitun rohkemast. Kinnitan, et kõik siin elus on kõigile õpitav. Nii nagu matemaatikas ja füüsikas võivad kõik jõuda soovitud tasemini, nii on ka sensitiivsusega.

Sensitiivsuses seab arengule piirid inimese hirm tundmatu ees. Kõik sõltub sellest, kui julgeid ülesandeid endale püstitad. Jalgratast enam milleski leiutama ei pea, kõik on olemas, tuleb vaid julgeda ja tahta oskusi omandada.

Ja teie hakkasite tervendamist katsetama?

Tervendamist katsetasin sõprade ja tuttavate peal juba siis, kui raamatuid lugesin. Nende peal, kes mind usaldasid. Ühtegi protsessi ei saa teha usalduseta. Juba esimese 15 minutiga saan aru, kas minu juurde tulnud inimene usub minusse, on tulnud lihtsalt uudishimust või on skeptik. Skeptikuid ei hakka ma ümber veenma, sest jõuga ei maksa kedagi muuta.

Intuitiivteaduste kooliski õppimise paljut, kuid mind kõnetas kõige rohkem bioenergeetika. Tunnetuse maailm tundus mulle kõige omasem. Abivahendeid pole tegelikult vaja, näiteks pendel on minu arust lihtsalt käepikendus. Tunnetama peab kehaga.

Tahtsin ka intuitiivteadustes saada kõrgharidust. See võimalus avanes mul Peterburi biosensoorse psühholoogia instituudis, mis on ainuke litsentsiga erakõrgkool Venemaal nendel erialadel.

Hakkasite käima Peterburis?

Mitte päris, sest Mati Kiisler (kümmekond aastat Eestis tegutsenud sensitiiv – toim) tõi koolituse Tallinna ja mina olen üks neli aastat kestnud õppe esimese lennu lõpetanu.

Õppisime ka müstikat, sest tahtsin teada, kus on inimese võimete piir. Selgus, et olin need piirid ammu ületanud ja minule piire enam pole. Kõik sõltub minu enda julgusest, ja ma julgen aina rohkem.

Kui inimene arvab, et elu on raske, siis talle ongi raske. Kui ta arvab, et sureb varsti ära, siis surebki, sest kutsub selle kõik oma ellu. Kui ta soovib midagi paremat, siis ta saab seda. Nii lihtne kõik ongi.

Kas olete nende oskustega kujundanud endale uue ärimaailma?

Veel mitte päris nii, aga sellest võib see saada, tarkusi rahata ei pakuta. Kallis lõbu oli ka mul õppida nendes koolides ja kui tarkusi nüüd liiga odavalt pakkuda, siis nende hinda ei osata mõista.

Tasuta andes tundub, et need polegi midagi väärt. Raha tuleb küsida nii palju, et inimene mõistaks andes selle eest saadava väärtust.

Kodus ma inimesi vastu ei võta ja kabinetti ka pole veel avanud, sest hindan rohkem oma isiklikku vaba aega. Teen ja aitan pigem nii palju, kui aega ja tahtmist on.

Kuid eelkõige õppisin endale, ka tervendamist, sest elus peab inimene eelkõige mõtlema endale. Kõige tähtsam oled sina ise, siis abikaasa ning alles siis vanemad, lapsed ja töö. Pingerida peab õigesti paigas olema. Kui tõstad pingereas kedagi endast ettepoole, siis hävitad iseennast.

Mina tahan eelkõige ise väärikalt elada. Nii ma teiste tervendamise peale väga ei mõtle, pigem võin soovijatele anda nõu, kuidas tervena elada. Tervendajana olen abiks vaid neile, kes seda tahavad ja siis võin kasutada kõiki oma oskusi.

Milliseid?

Näiteks teha energeetilist massaaži, mida võin õpetada minu kursusele tulijatele. Seda ei saa paari lausega siin ära öelda. Kindel on see, et igaüks saab ise ennast tervendada. Ka need, kes minu loengud läbivad, tunnevad ennast pärast seda päris kindlasti tunduvalt paremini.

Õpetan neid teistmoodi nägema ennast ja tunnetama elu. Tervendamine käib suuresti psüühika muutuse järgi ja seda saab teha inimene ise. Armastuse energia on kõige suurem energia. Viha ja raev ei vii meid kuhugi. Tuleb osata mõelda positiivselt ja lasta lahti negatiivsetest tunnetest. Selleks on vaja tunda tehnikaid ja neid saab õppida.

Teen ka kaugseansse. Nii nagu Kaspirovski omal ajal. Sõna ja hääle mõju on suur ning tervenemiseks pole vaja isegi keelest aru saada. Kõiki haigusi on võimalik ravida. Kõik sõltub inimesest, kui palju ta suudab mulle avaneda ja mind usaldada.

Kuidas suhtub teie sensitiivsusse pere?

Elan koos oma abikaasaga juba aastast 1974. Meil on kaks last ja oleme kuuekordsed vanavanemad. Abikaasat ma õpetama ei kipu. Aitan teda nii palju, kui ta lubab. Paljudest asjadest saab ta juba aru. Lapsi õpetan siis, kui nad midagi küsivad.

Mida te sööte ja joote, või seate endale mingeid piiranguid?

Olen kõigesööja, vaid sealihast loobusin perearsti soovitusel umbes 15 aastat tagasi. Kolesterool oli natuke kõrge. Asendasin sealiha kala ja kanaga ning enam ei tunne liha järele mingit vajadust.

Mulle meeldib põhjalikkus kõiges, ka söömises mõtlen, kas ja kui palju midagi vajan. Paljud peaksid nii mõtlema, sest tihti inimene sööb ennast haigeks. Arvestan, mida söön, ja nii püsin juba aastaid ka normaalses kehakaalus.

Mingeid piiranguid ma endale ei sea. Milleks seada endale takistus, mille ees siis hirmu tunda? Iga hirmu ületamiseks peab toimuma läbimurre ja siis suudabki inimene kõike. Mu sõber Kalju Paldis (tuntud pendlimees – toim) joob juba aastaid ainult vett ja saab hästi hakkama.

Mina joon ka kohvi ja pole probleemi. Kõik sõltub inimese mõtlemisest.

Perearsti juures siis ikka käite?

Ikka käin, iga aasta vähemalt korra, et lasta kontrollida verd, kohe väga põhjaliku vereanalüüsiga. Lasen verest uurida 60 näitu ja nii juba aastaid. Olen olnud kõikide näitudega rahul ja siiani mingisuguseid tablette võtma ei pea.