Teise maailmasõja veteran: kõiki relva-SSi sõdureid ei käsitata kui (sõja)kurjategijaid

Lembit Leinjärv kirjutab oma repliigis, et tegelikult päris nii see ei ole. "Tribunali otsuses SSi kohta on välja loetav isikuline vastutus ning veel konkreetsemalt ühe väljavõttena (tõlge saksa keelest): „Kohus kuulutab statuudi mõttes kuritegelikuks grupi /.../, välistades neid, kes riigi poolt sarnasel viisil kaasa tõmmati, et nendele muud valikut ei jäänud ja sarnaseid kuritegusid ei sooritanud.“ See eespool toodu peaks kehtima ka 20. diiviisis olnute „vabatahtlikud sunniviisil“, hilisemate mobilasatsioonidega värvatute ja teistest väeosadest (nt Alfons Rebane) ning formeeringutest üleviidute kohta.

Kuidas aga hinnata Nürnbergi ja muud juriidikat kõrvale jättes Punaarmee vastu võidelnud eesti sõdureid, eks see ole igaühe laiema ajaloopildi küsimus."

Türi valla aukodanik Lembit Leinjärv on 1926. aastakäigu mees. Ta on võidelnud teises maailmasõjas Saksa poolel. Teise maailmasõja lõpu 9. mai 1945. aastal võttis 1944. aasta augustis mobiliseeritud Lembit Leinjärv vastu Saksamaal haiglavoodis. Venemaalt vangilaagrist koju tagasi jõudis ta 1954. aasta detsembris. «Millal sõda minu hinges lõppes, seda on raske öelda. Läbielatu jääb minuga vist alatiseks...» on elu jooksul ehitusvaldkonnast tööd ja teenistus leidnud vanahärra Järva Teatajale kõnelenud.

Keskmise järvakast sõjaveterani vanus küündib üle 90 eluaasta.