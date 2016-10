Suurfarmi lehmad annavad kellaleeramisest tekkinud stressi tõttu päevas mitu tonni piima vähem

Väätsa vallas Lõõlas Euroopa Liidu suurimat farmi omava Väätsa Agro juhatuse liige Margus Muld sõnas, et kui inimeseti on kellakeeramise mõju erinev, siis lehmad annavad sellest kindlasti märku toodangumuutusega. «Lehmadele on rutiin väga tähtis. Nad peavad ühel ja samal ajal lüpsile saama, tunnevad õige aja ära peaaegu minutise täpsusega ega saa nüüd aru, miks muidu avanevad uksed on suletud,» selgitas ta. «Nad muutuvad rahutuks ja mida kauem peavad ootama, seda ärevamaks lähevad nende ammumisedki.»

Muld märkis veel, et kui talveajale ülemineku esimese päeva lüpsiootus annab piima juurdegi, siis järgmistel on seda stressi ja uue olukorra tõttu ikkagi vähem. «Lõõla farmi suuruses kompleksis, kus toodame müüki 66-67 tonni piima päevas, saame kellakeeramistega kuni kahetonnise tagasilöögi,» ütles ta. «Uue olukorraga harjumine võtab kaks-kolm päeva aega ja siis piimatoodang normaliseerub.»

Suveajale üleminekuga on Mulla selgitusel lehmadel isegi keerulisem harjuda, sest kui sügiseti nad tunglevad lüpsmisalas, siis kevaditi tuleb veel puhkealal magavaid lehmi alguses sinna ajada.

Muld teab öelda, et nii nagu inimesel, on ka loomal kevadist kellalükkamist keerulisem taluda. «Samas toodangu kaotus ja selle normaliseerumise aeg on enam-vähem ühesugused,» märkis ta.

Aastaid loomakasvatusega tegelenud Muld võtab kellaseadega kaasnevat toodangulangust kui paratamatust, mille tekitab talle riik. «Kui riik peab kellalükkamist vajalikuks, siis nii tuleb võtta. Põllumajanduses see meile küll midagi juurde ei anna,» ütles ta.

Seda lisatundi valget aega hommikuti ei jätku Mulla selgitusel ju kauaks põllutöödelgi, pealegi on praegusaja traktoritel hea valgustus nii ees kui ka taga. «Kui mulle on vaja ja kasulik, võiksin sisekorraga kehtestada tööpäeva alguse kella üheksast. Usun, et nii võivad teha ka teised ettevõtted, ja seda ei pea meie eest tegema riik,» lausus ta.

Ärimehena on Muld seda meelt, et kui kogu Euroopa liigutab kella, tuleb meil sellega kaasa minna. «Enamik asjaajamisest käib meil lähinaabritega ju ühes ruumis ja ajas, Eesti ei saa siin erinevas ajas olla, ebamugav oleks meil endil,» põhjendas ta.

Väätsa Agro pealoomaarst Mihkel Kure lisas, et veelgi tõsisemalt tunnevad kellaaja muutust vasikad. «Kui vasikate joomise aega nihutada kasvõi mõni minut, annavad nad sellest ikka väga häälekalt teada ja tühi kõht ajab noore looma ju eriti kiirelt stressi,» selgitas ta. «Nii nagu pole stressi olukord hea inimesele, pole ta ka kuidagi hea loomale, eriti veel noorloomale.»

Türi valla Takkasaare talu perenaine Aivi Kuutok meenutas, et pühapäevahommikusel lüpsil ajasid teda lehmade imestunud näod lausa naerma. «Seisid kõik seal lüpsioote järjekorras, mitmel nisadest piim juba jooksmas, ja justkui oleksid imestanud, kus ma täna ometi nii kauaks jäin,» ütles ta.

Sel hommikul oli Kuutokil küll tunne, et lüpsiplatsi kaheksast kohast jääb lausa väheseks. Neid võinuks vähemalt paar korda rohkem olla. Kellaseadega kaasnevat piimatoodangu muutust tunnetab ka Kuutok.

Sellega harjumine võtab nädalakese või paar, aga see on Kuutoki meelest nii mõnegi teise riigi tekitatud olukorra juures köömes. «Ma ei saa aru, milleks kella keerata, kuid ma ei saa ka mõnest teisestki riigiisade otsusest aru,» sõnas ta.

Maal elatakse edasi kõigest hoolimata. «Muidugi võiks olla üks aeg, milleks šokeerida loomi või ka iseennast selle tunniajase keeramisega, mis on maainimesele küll täiesti mõttetu,» lausus 25 aastat põllumajandusega tegelenud Aivi Kuutok.

Koigi vallas Päinurmes tegutseva ASi Veskimäe juht Rita Sardis ütles, et tema 130pealine lüpsikari ei tea talveajale üleminekust midagi. «Robotlüpsilaudas on lehmadel kellast suva. Nad tulevad lüpsma siis, kui robot neid laseb, vaid öövalve oli nüüd tunni kauem tööl,» põhjendas ta.

Talve- või suveajale üleminek häiribki Sardise selgitusel väga kella pealt platsi- ja torusselüpsil käivaid lehmi. Samas ei mäletanud ta, et see oleks olnud nii suur probleem ka siis, kui laudas oli veel torusselüps. «Igatahes meelde pole jäänud midagi nii teravalt kui see, kuidas see mulle endale mõjub,» lausus ta. «Lausa vihkan kella kruttimist, eriti hull on kevadine, kuid ega sügisene parem ole. Mul võtab paar nädalat aega harjuda.»