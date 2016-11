Kogu masinapark hooldab Järvamaa teid

Järva Teede hooldeosakonna juhataja Alvar Aedma kinnitas, et praegusel hetkel hooldab maakonna teid kogu nende masinapark. «Eelisjärjekorras hooldame nagu alati Tallinn-Tartu-Luhamaa ning Pärnu-Rakvere maantee,» selgitas ta. «Aga see ei tähenda, et kogu tehnika oleks sellega hõivatud. Masinaid jagub ka kõrvalteedele.»

Hooldust tehakse Aedma kinnitust mööda nii sahkadega lund lükates kui soolatades. «Need kaks asja käivad alati üheaegselt,» sõnas ta.

Vaatamata pidevale teehooldusele soovitas Aedma autojuhtidel varuda ühest kohast teise jõudmiseks aega ning valida teel olles mõistlik sõidukiirus, sest teeolud on talvised ning teed kohati libedad. Eriti hoolsad peavad olema sõidukiomanikud, kelle autodel pole veel all talverehve.