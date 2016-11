Rehvivahetajad ummistavad aedlinnas tänavaid

Rehvivahetajate juures nende kibekiiret tööd uudistanud Järva Teataja ajakirjanik Silvi Lukjanov täpsustas, et järjekorras oli 14 autot ning järjekord ulatus töökoja uksest teisele tänavale. "Tööd tehakse kahe mehega ning autosid võetakse vastu elavas järjekorras," vahendas ta Raudsepa sõnu.

Peep Raudsepp ütles, et vaatamata sellele, et inimestel on rehvivahetusega kibekiire, üle 2-3 auto nad tunnis vastu võtta ei suuda. "Oleme valmis osa oma lõunapausist ohverdama, kuid eks süüa tahame millalgi ikkagi. Töökoja uksed sulgeme kl 18, nagu ikka, ja seda selleks, et homme taas löögivalmis olla," sõnas ta.

Esimesed autod moodustasid rehvivahetuseks järjekorra juba enne kl 8 hommikul. Naisterahvas, kes jõudis kohale kl 7.30, oli näiteks järjekorras neljas. Kaks tundi ootamist ning tema aeuto aeti rehvivahetuseks töökotta. ""Hea, et need inimesed ei tuisanud suverehvidega liiklusse," kommenteeris olukorda Peep Raudsepp ise.

SEADUS

Naastrehvidega on Eestis lubatud sõita 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Erandina võib talviste tee- ja ilmastikuolude korral kasutada naastrehve ka 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.

Talverehvid on kohustuslikud 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Rehvimustri jääksügavus peab olema vähemalt 3 millimeetrit.

Aasta läbi tohib sõita lamellrehvidega, mille tähistus on M+S, MS, M.S. või M&S.