Lõunasöögipausil reinuvader sooritab lennuväljal graatsilisi hüppeid

Lõunasöögipausil reinuvader sooritas murulennuväljal igati graatsilisi hüppeid. Menovil läks korda salvestada rebase tegemistest ca minutiline klipp.

Menov selgitas kohtumist rebasega nii: "Oli vaja käia veidi asjatamas oma langevarjuklubis ning valisin selleks lõunapausi ja sõitsin Koigi Lennuväljale Eesti Langevarjukeskusesse. Kuna tean, et Koigi Lennuvälja ümbruses võib näha nii mõndagi looma-lindu, hoian maanteelt maha keerates alati silmad ümbristeva suhtes lahti. Seekord sain elamuse juba maanteel sõites, kui Nurmsi bussipeatuse lähistel jalutas muhe ja kohev kährik. Koigi Lennuvälja suunas sõites tiirutasid põllu kohal juba tuttavad viud ning siis nägin taamal rebast oma asjadega tegelemas. Pidasin auto kinni ning endale omaselt haarasin kotist videokaamera ning said kaadrisse, kuidas rebane jahti pidas. See oli päris huvitav, muhe ning rahustav vaatepilt. Pikalt seisis tardunult, silmad pingsalt kindlas punktis, kõrvad kuis lokaatorid, kuulates väiksematki heli vaadatud suunas ja siis rünnak. Loodan, et lõpuks tal ka jaht õnnestus ning sai kõhu täis, sest need katsed, mis videole sain, jäid paraku tulemusteta. Videost on veidi näha ka taustal oma asjadega tegelevaid viusid."

