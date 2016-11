Täiskasvanute abitus suurendab laste pingeid

Viimasel ajal on avalikkuse ette jõudnud juhtumid, kus suhteliselt väikeste endast välja läinud laste ohjamiseks on kooli kutsutud politsei ja kiirabi. Kuidas see nendele lastele mõjub?

Psühholoogid ja psühhiaatrid on sellele väga vastu, sest see tõstab lapse stressitaset veelgi. Tegelikult näitab see täiskasvanute abitust ja lapsel kaob seegi turvatunne, mis tal eelnevalt selles keskkonnas oli.

Mõni laps võib ära ehmatada ja politsei saabumisega taltuda, kuid näiteks autismispektri häirega lapse afektihoog võib sootuks süveneda. Pigem võiks kutsuda kohale nn turvainimese – sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või lihtsalt õpetaja, kelle seltsis tunneb laps end hästi ja turvaliselt.

Leppige lapse ja tema vanemaga eelnevalt kokku, kes võiks tulla tema juurde, kui peaks juhtuma nii, et ta endast välja läheb. See inimene saab siis näiteks vaiksel häälel lapse nime lausudes teda rahustada.

Mida vähem inimesi on ümber, seda kergem on lapsel rahuneda. Suur hulk inimesi ja olukorrast kõvahäälne rääkimine pigem kasvatab ärevust ja kahju võib osutuda pöördumatuks: laps ongi vaja erakorraliselt hospitaliseerida.

Miks on praegu neid eripäradega lapsi üha rohkem?

Üks põhjus on see, et varem jõudsid nad spetsialistide juurde liiga hilja. Mida aeg edasi, seda varem oskame neid lapsi märgata ja nad saavad õigel ajal abi. Diagnoos aitab saada abi ja tuge paremini.

Ometi moodustavad diagnoosiga lapsed 70-80 protsenti neist, kes jõuavad Papaveri rehabilitatsiooniteenuseni alaealiste komisjoni kaudu. Miks, kui abistamisvõimalused on paremad?

Põhjuseks on sageli täiskasvanute abitus. Me küll teame lapse eripära, kuid ei oska midagi ette võtta. Ei ole ka head struktuuri. Iga kooli juures pole psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ega erivajadusega lastega tegelevat meeskonda. Sageli ka omavahel lihtsalt ei suhelda. Kuigi – olukord on paranenud ja Eestis on väga häid näiteid erivajadustega laste keskustest koolides.

Väga suurt rolli mängib see, kui lapsevanem ei saa aru, mis on tema lapse erivajadus, sest mitte keegi pole talle täpselt seda seletanud. Palju on nn hämamist. Vaja on rasked sõnad välja öelda ja otsustada: jah, sellel lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire või jah, see on autistlik laps.

Rõhutan, et mõlemad häired on nn spektrihäired ja need lapsed on kõik väga erinevad. Mina püüan vanematele nii-öelda puust ja punaseks selgeks teha, mis on nende lapse eripära.

Mõnikord näib diagnoosimine venivat, sest lapsed käivad erinevate arstide ja spetsialistide juures. Sageli on keeruline aru saada, kas lapse käitumine on tingitud keskkonnast või arenguhäirest.

Kurb on see, kui lapsed vanemate eitusfaasi ajal arstide vaateväljast kaovad. Nii venib abi lapsele veelgi.

Vanemaid vist ongi kaht tüüpi: ühed, kes ei huvitu ja süüdistavad pedagooge, ning teised, kes õpivad ja otsivad lahendusi, kuid seisavad ikkagi silmitsi süüdistusega, et laps on kasvatamata. Kuidas nemad tuge ja mõistmist saaksid?

Kõige parem on otsida vastavaid gruppe internetist või tegutsevaid ATH ja autismi seltse. Ka maakondades käivad koos tugirühmad, kus vanemad saavad oma kogemusi jagada ja üksteist toetada.

Karta ei tasuks ka spetsialistidelt nõu küsida, kooli või lasteaiaga mõtteid vahetada. Kui koostöö kooliga on keeruline, ja teile tehakse üheselt selgeks, et teie laps sinna kooli ei sobi, on Rajaleidja väga hea koht abi leidmiseks. Nüüd saab ka Rajaleidja otse uuringutele suunata. Üksi kindlasti ei tasu lapse vajaduste eest võitlema jääda.

Ühtki täiskasvanut ei saa ju vägisi panna tahtma niisuguste lastega tegeleda. Saab sundida, aga laps mõistab, et teda ei taheta, ja käitubki vastavalt. Kuidas seda tõrjumise müüri murda?

Mõnikord ei saagi. Oleme realistlikud. Väga paljud ka minu patsientidest psühhiaatriakliinikus ja Papaveri rehabilitatsioonile jõudnud lastest on vahetanud kooli. Nad on läinud koolidesse, kus õpetajad on eripedagoogi haridusega ja harjunud selliste lastega. Vahel vajab laps ka õpilaskoduga kooli, et piire paremini tunnetada. Kooli vahetus on valulik otsus, aga annab üldjuhul häid tulemusi.

Lapsevanema aktiivsus informeerimisel on võtmetähtsusega. Mina lapsevanemana kiidaksin alati esimesena kooli, leiaksin nende tegevuses positiivset ja siis kirjeldaksin lapse tundeid seoses koolis toimuvaga: «Laps tunneb, et ...», mitte «mina arvan, et ...».

Kooli süüdistamine lapse halvas kohtlemises lahenduseni ei vii. Küll võiks koolilt küsida, millised on nende võimalused, et laps end koolis paremini tunneks.

Kui ikkagi põrkate mõistmatuse vastu ja seisate silmitsi kasvatamatuse süüdistusega, on võimalik küsida psühhiaatrilt koolile lühikest tõendit, mis kinnitab diagnoosi. Siis on ka lapsevanema palvel last teisiti kohelda justkui ametlik kinnitus taga.

Kui palju laps oma eripärast teadma peaks?

Kooliealine laps võiks juba oma eripärast teada. Kui lapsel on tähelepanu ja keskendumisega raskusi, siis selgitan lahti, mis see tähendab: sa oled selline niheleja tüüpi laps, kellel on ka raske lugeda teksti algusest lõpuni läbi nii, et sul loo lõpus ka algus meeles püsib.

Või et sa lähed rohkem ja kergemini endast välja kui teised sinuvanused lapsed, seetõttu võiksid sa ... Annad juhiseid, arutad lapsega, mida teha saaks.

Oluline on seletada, miks ta peab olema koolis teistmoodi ja millist käitumist temalt koolis oodatakse. Sõprade leidmine on lapsele väga oluline, aga see eeldab, et laps õpib end jälgima ja teistega arvestama – seda saab taas temaga arutada.

Lapsele eripära selgitades eelistan ma sõnade «häire» ja «puue» asemel rääkida isiksuse ja iseloomu erinevustest. Me kõik oleme eripäradega: mõni on väga aeglane, teine jälle kiire. Ja erilisus on see, mis rikastab.

Lastefond soovib taaskäivitada hüpikute tugirühma

Sihtasutus Eesti Lastefond soovib taaskäivitada Paides aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laste tugirühma, kuid vajab selleks kohapealset juhti.

Lastefondi vabatahtlik kommunikatsioonijuht Gerttu Alteberg täpsustas, et ATH-tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH-diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. «Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse oma kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele,» lausus ta.

Alteberg sõnas, et rühm vajab taaskäivitamiseks vabatahtlikku juhti, kes on aus ja kohusetundlik ning hea suhtleja, teemast huvitatud ja valmis käima ka täiendkoolitustel. «Meie pakume täiendkoolitust, kuidas olla tugirühmajuht,» lisas ta.

ATH-tugirühma juhi ülesanne on kutsuda tugirühm kokku kord kuus umbes poolteiseks tunniks. Selle käigus tuleb tal vestlust juhtida ja pädevust silmas pidades anda nõu.

Huvilised saavad täpsemat teavet tugirühma juhi kohta aadressil lastefond@elf.ee ja teavet ATH kohta aadressil www.elf.ee.

ATH-tugirühm on käinud varem Paides koos kaks aastat, siis vedas seda Rajaleidja psühholoog Marie Runnel. (JT)

5 nippi, kuidas ATH-lastega toime tulla

• ATH-lastel on enesekindlus madal. Too esile, milles on laps tubli.

• Kinnita lapsele iga päev, et ta suudab endaga toime tulla.

• Sea eesmärgid (õppimine, käitumine, enesehügieen) tähtsuse järjekorda ja hakka nendega tegelema ühekaupa.

• Taga lapsele eduelamus. Kiida igal võimalusel! Alusta lapsel juba hästi välja tulevate oskuse kiitmisega.

• Õpeta last kuulama vaikuse võlu ja üksikasju vaatlema. Õppige koos vait olema ja rääkima kordamööda.

Allikas: Dr Viivika Lauri