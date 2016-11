Itaallane vaimustub Eesti inimestest, ilmast ja maastikest

Toscanas on hilissügisel umbes 20 kraadi sooja ja päikesepaiste. Berti sõitis siiski kümneks päevaks Eestisse maastikke ja inimesi pildile püüdma.

Nädal enne ärasõitu on Luca Berti tõsiselt külmetunud ja enesetunne paraneb visalt. Tema saabumispäeval on uudiste ja veebi peateema esimene lumi ja sellega kaasnenud libedus. Berti jõuab Tallinna lennujaama pärastlõunal, kui lumi on sulanud. Õhk on niiske ja jahe.

Varakult alanud uus päev tervitab teda lumevalgusega. Kui rong kell 9.30 Türile jõuab, sajab midagi lumelaadset juurdegi. Suur seljakott seljas, üle õlgade kott aparaadi ja plaatidega ning pakitud kolmjalg – nõnda sammub ta rahulikult perroonil. Peale tema pole seal enam kedagi.

Seisva rongi varjust välja perrooni otsa jõudnud, valgub üle Berti näo lai naeratus ja kõlab tervitus. Rõõm on vastastikune. Ootusärevus ja teatav kohmetus samuti.

Vaatamata nohule ja veidi kähedale häälele kinnitab Luca Berti, et tunneb end iga päevaga paremini.

Pärast mõningasi täpsustusi «arhailised maastikud ja portreed» sünnib kokkulepe, et kui ta midagi näeb, siis ta lihtsalt ütleb. «Mulle meeldib siinne maastik. Palju on avarust!» sõnab ta.

Autosõidu ajal räägime Luca Berti elust ja tööst fotograafina viimasel kümnel aastal Kopenhaagenis, aga ka väga noorena alguse saanud huvist Skandinaavia maade vastu, reisidest Norrasse ja mujalegi.

«Eestis on mul kolmas kord olla,» täpsustab ta. Juuni alguses avas Berti Eesti vabaõhumuuseumis näituse «Eesti maa inimene 21. sajandil», mille tarvis pildistas Rapla- ja Jõgevamaal, Lõuna-Eestis, Peipsiveeres ja Muhus maastikke ja inimesi 2015. aasta augustis. Järgmine Eesti-külastus jääb ilmselt kevadesse.

Esimesed fotod teeb Berti Äiamaa külas. Eakas proua seismas jahuämbriga lävel, pisike hele koer tema kõrval. Tema piltidel inimesed ei naerata. «Tahan, et nad oleksid nagu nad on, et naeratuse asemel pääseksid mõjule nende näojooned, kõneleksid nende silmad,» põhjendab ta.

Selleks palub Berti vaadata inimestel kaamerasse.

«Modellidega» suhtleb Berti universaalses keeles: püstised pöidlad, «Super!» ja sekka ingliskeelne «Very good!» (väga hea – eesti k). Klõps valgusmõõturiga, teravuse kontroll ja plaatide vahetus käib sujuvalt sinna sekka.

Kaader lumiste kuldrenettide all pingil istuvast perenaisest jääbki mõtteks, kuid lehmade pildistamise vastu pole perenaisel midagi. «Pidingi nad täna lauta ära viima,» sõnab ta. Meie külaskäiku jääb õuele meenutama õunapuulehtedest kirju lumememm.

Äiamaalt lahkudes tunnistab Berti, et esimene päev on tal alati natuke raske. See kulub sisseelamisele ja seetõttu on kohalikud silla loomisel igati teretulnud. «Kui olen juba rohkem kohal olnud, lähevad ka portreed ladusamalt,» ütleb ta.

Niisiis, keskendume maastikele. Bertit huvitab eelkõige kultuurmaastik, kus on näha inimloodut ja selle hääbumist. Tema pildid annavad edasi loo vananevast ja vähenevast elanikkonnast maal, tavade teisenemisest, tööpuudusest ja selle peegeldustest maastikul.

Oisu kandis Fortuna naeratab: mööda põlde läheb eakam mees, jäljerida järel. Ta on meist kaugel, Berti pildisoovides tagasihoidlik. Pärast tagasipööret ja mõningast silkamist lumisel väljal selgub, et pensioniealine mees on lahkesti nõus, et itaalia fotograaf teda pildistab. Ta on parasjagu teel poodi, kuhu on kolm kilomeetrit. «Mööda teed oleks viis, aga täna on kehva ilm, seal suured autod sõidavad ja siis pritsib väga,» ütleb ta.

Teise pildi seadistamise ajal hakkab uuesti sadama. «Plaatidele pole see hea,» muretseb Berti, kuid on kaadrite üle rõõmus. Ta tänab meest kättpidi ja lähme lahku.

Sadu tiheneb ja nähtavus on kehv. Sõidame pikka aega ühtki pilti tegemata.

Hermani külas märkab Luca Berti ajatut motiivi, kuid õige koha leidmine tähendab mõnesajameetrist astumist Tallinna–Tartu maantee ääres, üle kraavi ronimist, taheneval põllul kõndimist, kolmjalg ühel, kott kaamera ja plaatidega teisel õlal.

Kaamerat paika sättides tunneb Berti heameelt autost kaasa võetud vihmavarju üle, mis tehnikat kaitseb. «Tule vaata!» julgustab ta mind ekraanil nähtavat vaatama. See on tagurpidi ja pööratud. Aga siiski mõjuv. «Klassika!» ütleb ta, sära silmis.

Berti kogemust mööda ei pea heade kaadrite tarvis sugugi läbima pikki vahemaid, väiksemate teede ääres olevat üks motiiv teise järel. Teed, aga ka jõed on Berti lemmikud – need justkui viiksid kuskile, neis on minevik ja tulevik koos.

Omajagu elevust tekitab Bertis varisenud palkmaja 90kraadises kurvis Väike-Karedal. Sellest täiuslikkusest teeb ta lausa kolm pilti. Üldjuhul teeb ta motiivist ühe võtte, aga sellest, mis väga meeldib, ka kaks. Kolm tähendab juba teatavat priiskamist. «Iga klõps on umbes kolm eurot,» viitab ta kasutatava filmi maksumusele.

Berti imetleb kordatehtud maju, hüüdes korduvalt «Bella!», kuid eelkõige näeb ta ilu seal, mida eestlased pigem häbeneksid. «Kui oleksin miljonär, ostaksin laguneva mõisa ja teeksin selle korda,» lausub ta Väike-Kareda mõisa pargist välja jalutades.

Väike-Karedal jäädvustab Berti oma 1970ndatest pärit Linhofi plaatkaameraga mustvalgele filmile kümmekond motiivi. Mingit järeltöötlust ega lõikamist pole, on vaid ilmutamine. «Bella, si?» ja «Vero, no?» (Ilus, jah?, Tõsi, ei? – it), osutab ta rahulolevalt kolmjalal asuva kaamera ekraanilt nähtavale. Mitte et ta heakskiitu nuruks. Enamasti üksi töötades on vahelduseks hea suhelda.

Kui Köisi kaudu Peetrile läheneme, vaimustab Järva-Peetri kirik Bertit sedavõrd, et esimest korda päeva jooksul räägib ta itaalia keeles pikemalt kui üks-kaks sõna korraga. Välja lööb italiano vero (tõeline itaallane – it) oma žestide ja miimikaga.

Kui vaimustus mööda lumist heinamaad õiget rakurssi otsides raugemise asemel kasvab, kuulen end imestamas. «Sa oled pärit Firenzest. Itaalia on teada-tuntud oma rikkaliku dekooriga kirikute poolest – mis on siin nii imetlusväärset?». «Lihtsuses ongi võlu, aga see torn on võimas,» ütleb ta.

Järva-Peetri kirik jääbki päeva viimaseks objektiks. Hämardub.

Esimese päeva saak on esialgu oodatust umbes kaks korda suurem ehk umbes 40 pilti. Tulemusega rahul olev Berti eitab külma, kuid temagi jalad on põlvist saadik märjad. Õhtul saab ta osa eesti rahvakultuurist veidi teises võtmes: tugeva nohu ja köha raviks lähevad käiku kuum tee, mesi ja sinepijalavann. Kuigi vanarahvatarkused hämmastavad teda, talub Berti kõike vapralt. Palavikku tal ei tulegi ja hommikul on olla nii hea, et ta mõtiskleb võimalusest sinepit kojugi osta.

Teisel päeval piilub läbi pilvede päike. Võtame suuna Tammsaare maile Vargamäe poole. Esialgu ei jõua me Küti mõisast ja selle ümbruse vaadetest kaugemale. Neli klõpsu ja 40 minutit hiljem teekond jätkub.

Järva-Madise kirikut nähes kõlab jälle väidetavalt maailma kauneima kõlaga keel. Tihenevad pilved röövivad valgust, kui Berti kirikut kahest suunast pildistab. Vetepere vaadetele ja portreedele jääb tunnike.

Sajab vihma, kuid modellid Tammsaare väljamäel püsivad pildistamise hetke ehk kümmekonna sekundi jooksul täiesti paigal – muidu jääks pilt udune. Ka Berti harjutab aeglaselt kiirustamise kunsti, et vältida vigu ja raisku läinud kaadreid.

Järvamaalt viib Luca Berti kaasa veel kaks maastikuvaadet Kaarukalt ja portreid poisist, kellega ta eelmisel päeval lumesõda pidas.

Kell 14.40 Paidest Pärnu poole väljuvas bussis sööb Luca Berti Mäekülast kaasa ostetud Türi pitsat ning joob eestimaist limonaadi. Ees ootab Kihnu, seejärel Setomaa, Tartu- ja Viljandimaa – lootuses lahkemale ilmataadile.

«Jäin Järvamaal nähtuga väga rahule, siin on palju huvitavat, mis jäi praegu pildistamata,» ütleb ta.

Eestis sündis pildirekord

Tänase päeva veetis Luca Berti Tartus Eesti Rahva muuseumiga tutvudes. Homme pärastlõunal ootab kodutee. Töönädala lõpp möödus Viljandimaa külades, nädala algus aga Setumaal, mille puutumatu pärandi kogust pidas ta rikkalikuks ja võluvaks.

Nädal tagasi tegi Berti Kihnus imeliste kalurikülade pildistamiseks kümnekilomeetrise matka koos varustuse ja toiduga. «Inimesed on olnud kõikjal väga abivalmid, olen neile ääretult tänulik,» sõnas ta.

Berti märkis, et üldjuhul oktoobri lõpus ta reise ette ei võta, kuigi sügis on tema lemmikaastaaeg. Kui tavaliselt teeb Berti suvise kahenädalase reisi ajal umbes 300 pilti, siis Eestisse võttis ta kaasa filmi 400 pildi tarvis ja vaid umbes 50 jäi kasutamata. «Eestimaa ja siinne ilm kindlasti inspireerisid. Loodan vaid, et niiskus kaadreid ei rikkunud,» lausus ta.

Muide, köhast ja nohust on Luca Berti samuti peaaegu jagu saanud.

KOMMENTAAR

Maret Tamjärv

Eesti vabaõhumuuseumi teadussekretär

Luca Berti on imeline fotograaf. Ta on nii lihtne ja avatud, ning see, kuidas ta inimestega kontakti saavutab, on täiesti hämmastav. Tema kõrge kvaliteediga mustvalgetelt piltidelt vaatavad vastu meie inimesed ja kodused maastikud. Tundliku fotokunstniku pilguga nähtuna saavad need aga hoopis uue, igavikulise tähenduse.

Luca Bertit huvitavad lihtsad asjad, ehe maaelu, inimese side ümbritseva loodusega. Ta oskab näha ilu ka kõige argisemates olukordades ja kohtades. Tema pildid panevad sügavalt mõtlema, teevad ühteaegu rõõmsaks ja pisut nukrakski.

Oma suurema, Põhjamaid ja Baltikumi hõlmava maaelu dokumenteerimisprojekti käigus on ta Eestis pildistamas juba teist korda. Mulluse fotoretke tulemusi võis suvel näha Eesti vabaõhumuuseumis näitusel. Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks on kavas välja anda Luca Berti fotoraamat, mis oleks ilus ja väärikas kingitus – aus dokument meie elust ja ajast.