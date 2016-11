Kurttumm kassaneiu viipab ostjaile sõbralikult

Sage Säästumarketis käija Meeli Müürsepp (vasakul) ütles, ega ta algul märganudki, et üks kassas teenindaja ei kuule ega räägi. «Alles hiljaaegu avastasin,» sõnas ta. Teenindaja kuulmis- ja kõnevõimetus Müürseppa ei heiduta. »Ma ei pelga tema kassasse minna, ega ma sinna lobisema lähe,« märkis ta.

Müürsepa meelest on tore, et Maris Kaasik on just poodi tööle saanud. «Väikses linnas pole kohtadega priisata. Oleks ju kurb, kui inimene peaks kodus istuma selle tõttu, et ta lihtsalt ei kuule ega räägi. Käed-jalad on tal ju terved, miks ta ei võiks siis teha tööd nagu iga teine,» arutles ta.

Täpselt nii oligi. Maris Kaasik (30) hakkas tööd otsima aasta eest. Seni oli ta väikse pojaga kodus olnud, kuid hing ihkas enamat. Algul leidis ta rakendust Türil aiamööblit valmistavas ettevõttes Baltic Fence OÜ.

Sealne tegevjuht Krista Trumsi ütles, et ettevõte teeb koostööd töötukassaga ja just sealtkaudu Maris Kaasik pooleaastase lepinguga neile tuligi. «Enamat ei saanud me sel hetkel pakkuda, sest meil on hooajast sõltuv töö, mille puhul oli teada, et suvisel ajal töötajate vajadus enam nii suur pole,» selgitas ta.

Trumsi tunnistas, et mitte kuulva ja rääkiva inimesega puutusid nad kõik kokku esimest korda ja harjumine nõudis paratamatult aega. «Algul jooksime paberi ja pliiatsiga ringi ning kirjutasime. Lõpuks suhtlus laabus ning üksteisemõistmine tuli kehakeele ja huultelt lugemise abil,» lausus ta.

Võiks ju arvata, et aiamööbli valmistamisel pole suhelda tarviski, kuid Trumsi ütlust mööda päris nii see ei ole. «Töötajad peavad tegema asju ka koos ja omavahel selgitama, kes mida ja kuidas teeb,» ütles ta. Et kõik läheks paremini, oli Kaasikul ettevõttes tugiisik, kes aitas tööülesandeid selgitada ning vahendas teistele oma hoolealuse mõtteid ja soove. Nii said nad lõpuks hakkama.

Kui suvel Kaasiku leping lõppes, hakkas ta kohe uut kohta otsima. Ta silmas kuulutust, millega Türi Säästumarket otsis oma töökasse kollektiivi teenindajat, ja pöördus nende poole. «Saatsin CV ja olin väga rõõmus, kui mind välja valiti,» ütles ta.

Olgu öeldud, et Järva Teatajaga suhtles Maris Kaasik kirjalikult.

Kaasik lisas, et julguse ennast poodi tööle pakkuda andis teadmine, et kurdid on Rimi kauplustes varemgi tööd saanud, ning ta tahtis ka ennast proovile panna. Vaatamata kuulmis- ja kõnevõimetusele tuleb Kaasikul poes täita kõiki teenindaja ülesandeid. See tähendab, et kaupade väljapaneku kõrval peab ta istuma ka kassas.

Et kaupluse tööga paremini toime tulla, läbis Maris Kaasik Tallinnas kolmepäevase koolituse. Säästumarketis on tal oma mentor, kes kirjutab ülesanded ette ja jagab näpunäiteid, kuidas neid tõhusamalt täita. «Ükski küsimus pole lahenduseta jäänud,» kinnitas ta.

Kõige keerulisem ongi Kaasikule kassas teenindada. Tema puudest teavitab ostjaid küll rinnasilt ja teabeleht kassalindi alguses, kuid sageli ei pane inimesed seda tähele. Märkamine, et teenindajaga on midagi teisiti, tuleb sageli alles siis, kui Kaasik neid omal viisil tervitab või kui ostja oma küsimusele käega viipava vastuse saab.

Maris Kaasik sõnas, et inimesed on üldjuhul sõbralikud ja suhtuvad temasse mõistvalt. «Kui tunnen, et vajan abi, lasen kella ja siis tuleb teine müüja mulle appi,» ütles ta.

Kaasik ei arva, et tema kassas peaks kuidagi teistmoodi käituma. «Kui keegi tahab midagi küsida, siis on mul neid mõista lihtsam, kui näidatakse asju käega või räägitakse võimalikult aeglaselt, et saaksin huultelt lugeda,» soovitas ta.

Küsimusele, kuidas talle töö kaupluses meeldib, vastas Kaasik, et on väga rahul. Ta tunneb, et puue ei sega teda ja töökaaslased on toetavad.

Türi Säästumarketi juhataja Viya Schumann ütles, et talle on kuulmispuudega inimesega koos töötada esmakogemus. «Samas ei ole selles ju midagi erilist, sest ta on inimene nagu me kõik,» sõnas ta.

Schumanni hinnangul on Maris Kaasik kuu ajaga kaupluse töörutiini kenasti sisse elanud. «Harjumine võttis veidi aega, kuid nüüd saab ta oma ülesannetega laitmatult hakkama,» sõnas ta.

Schumann kinnitas, et Kaasik on tööst innustunud ja näidanud üles tänulikkust, et talle on see võimalus antud. Märkamata pole jäänud ka püüdlikkus ostjatega suhelda. «Kui algul tundus, et ta ei räägi üldse, siis nüüd ütleb ta kassas juba päris julgelt tere ja head aega. Sõnad ei kõla küll päris selgelt, kuid on ikkagi aru saada, et ta püüab olla viisakas,» lausus ta.

Ostjatelt pole Schumann igatahes nurinat kuulnud. «Eks see ole neilegi huvitav kogemus,» märkis ta.

Maris Kaasiku on omaks võtnud ka töökaaslased. «Meil on kokkuhoidev ja sõbralik tööpere. Me kõik aitame teda, nagu saame,» ütles Schumann. Kui tarvis, suhtlevad teised temaga kirjalikult või käteviibete abil. «Kui inimene läheb välismaale ega oska selle riigi keelt, saab ta kuidagi ennast arusaadavaks tehtud. Nii on ka meiega,» tõi ta näite.

Säästumarketis on Maris Kaasiku mentor teenindusjuht Terje Oman, kes ütles, et saab oma hoolealusele abiks olla eeskätt kogemustega. «Ma selgitan talle, kuidas ta midagi tegema peab, ja vajadusel lähen appi,» lausus ta. Nad töötavad alati ühes vahetuses, nii et Kaasik saaks ka tema poole pöörduda. «Meil pole ükski olukord lahendamata jäänud,» sõnas Oman.

Samal moel nagu Türi Säästumarketis, toimib töökorraldus ka teistes Rimi keti poodides, kus töötavad kuulmispuudega inimesed. Rimi pressiesindaja Katrin Bats kinnitas, et selliseid töötajaid on ettevõttes ligi 120.

Ta selgitas, et ehkki algul panid kuulmispuudega inimesed põhiliselt saalis kaupa välja, tegi Jaan-Raul Ojastu Tallinna Norde Centrumi Rimis ettepaneku proovida kassatööd. Selgus, et tema kassasse tahtsid inimesed vägagi maksma minna.

Ojastust sai teerajaja ka teistele kuulmispuudega inimestele, sest temast kirjutati ajalehtedes ja teda näidati teleuudistes. «Sõnum oli hea: kurt teenindaja teeb töökuse ja hea teenindusega kuuljatele silmad ette,» märkis Bats.

Mõistagi arvestavad kauplused töökorralduses natuke ikka ka mittekuuljate eripäraga. «Nii näiteks oleme loonud ostjate teavituseks süsteemi, kus teenindajal on tema seisundist teada andev silt rinnas ja kassas ka paremini märgatav silt vastava kirjaga,» selgitas Bats. Ta lisas, et teave siltidel on alati kooskõlastatud teenindajaga, et sõnastus ei riivaks kuidagi tema tundeid.

Batsi ütlust mööda on töötajate tagasiside seni olnud hea. «Nad on väga innukad ja lojaalsed töötajad, kes on tänulikud neile antud võimaluse eest, seetõttu ei kipu nad ka ametist lahkuma,» lausus ta.

Kaupluste juhatajad on Bat­sile öelnud, et kurdid töötajad muudavad kollektiivi kokkuhoidvamaks ja tolerantsemaks, mistõttu ollakse mõnel pool lausa huvitatud, et poodi tuleks tööle kuulmispuudega inimene. «Teeme koostööd Eesti puuetega inimeste kojaga, kelle kaudu liigub sõnum töövõimalusest sihtrühmani,» lisas ta.

Samuti suunab kuulmis- ja kõnevõimetuid inimesi tööle töötukassa, kel on vähenenud töövõimega inimeste tööle aitamiseks koostatud lausa tegevuskava.