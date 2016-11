Märkamatult askeldav kalmistuvaht

Lähedase surma hetkest on leinajatele sageli raskemgi ärasaatmise päev. Kolm peotäit mulda haua veerel koos heade soovidega kisub emotsioonid valla ja surub mõtlemisvõime tagaplaanile. Siis on hea, kui keegi tasasel ja rahulikul häälel järgmisi samme juhendab ja kinnitab, et kõik läheb hästi ja saab korda. «Aeg, kui ise oled katki, on hea, kui keegi suudab olla arukas ja teab, mida ja kuidas teha,» märkis lugeja oma saadetud kirjas.

«Võib-olla tõesti,» nõustub ka kuus aastat Sillaotsal kalmistuvaht olnud Tõnu Saar.

Kuigi lahkunu hauaplatsi eest hoolitseda on lähedaste ülesanne, tuleb Tõnu Saar appi kasvõi hauaplaati paika sättima. «Ma õpetan ja aitab ikka neid, kes tunnevad huvi ja abi küsivad,» täpsustab ta.

Aga on ka neid, kes on kuulnud Saart kedagi korrale kutsumas või kellegagi suisa pahandamas. Seda juhtub siis, kui surnuaiale tulijad lahkunute rahu lärmamisega rikuvad või kalmistu heakorrareegleid eiravad.

Saar toob näiteks lehtede ja okste prügikonteinerisse paneku, maanteepoolsesse külge ladustamise või lihtsalt vahekäiku jätmise. «Ma pean selle ju ise siis korda tegema, viima käruga sinna, kus on õige koht,» sõnab ta.

Sellist topelt tööd Saar mõistlikuks ei pea, aga tegemata jätta ka ei saa: lisaks enda hingerahule häirib see ka siitilmast lahkunute hingi. Neid, kes ongi kalmistule jäänud. «Jättes haualt riisutud leherisu vahekäiku või visates sodi kalmistut piirava heki taha, puhkaksid need hinged justkui prügimäel. Kas see on siis see, mida need inimesed, kes niimoodi käituvad, oma lähedastele soovivad?» arutleb ta.

Hinged seda ei soovi ja võivad pahandada, on Saar tundnud. Tema kogemust mööda on ka praegusel ajal, kui pimedus ööpäevas ületab valge aja, kalmistul veidi teistmoodi õhkkond.

Igapäevatoimetuste kõrvalt Saar nende tegemisi ei taju, selleks peab aega võtma. Siis suudab ta eristada noori ja vanu hingi ning sedagi, milline on hingede meeleolu. «Üldiselt on nad siiski rahulikud ja rahumeelsed,» teab ta öelda.

See, kas kalmistu pakub soovitud hingerahu ka elavatele, sõltub Saare hinnangul suurel määral sellest, millise meelestatusega inimesed lahkunute juures käivad. «Kui tuleks rohkem inimesi mõtetega, et kalmistu on pühapaik, ja ka käituks vastavalt, siis muutub õhkkond sellele lähedasemaks,» usub ta.

Kuigi tihedamaid kalmistul käijaid teab Saar nägupidi, suudab ta ise toimetada enamikule märkamatult. Kui mõnel kalmistul oli hingedepäeva tuisk kõik kinni matnud, siis Sillaotsal olid rajad sisse roogitud. Lahkunud ju oma viimse puhkepaiga eest hoolitseda ei saa, nii toimetab Saar selle nimel, et leinajatel oleks hea tulla ja olla.

Ilus ümbrus on kujunenud Sillaotsa kalmistul enesestmõistetavaks. Kevadel rõõmustavad silmi lilleklumbid, kadunud on sirelivõsa, muru on ikka niidetud, on avarust ja valgust – tekib tunne, et oled oodatud.

Tõnu Saar seda millekski eriliseks ei pea. Mõtteid, kuidas kalmistut veelgi kaunimaks teha, on tal omajagu, kuid aeg seab piirid: lehtede riisumine, muru niitmine, lume rookimine ja okste saagimine võtab kõik aega. Oktoobris kulus Saarel kalmistul 240 töötundi. «Ei saa tööajaga hakkama,» sõnab ta muiates.

Mõistagi on ütluses parasjagu irooniat, sest egas matuste aegu Saar valida saa. Muu töö tuleb ära teha lisaks sellele. Kevad ja sügis lihtsalt on see aeg, kus lahkunuid kipub rohkem olema. «Mõtlesin pärast infarkti, et tulen kergema töö peale, käin ringi, pliiats taskus, aga seda lootustki pole,» ütleb ta.

Kergema töö all peab Saar silmas seda, et pärast keskkooli lõpetamist läks ta tööle ehitusse ja tegi seda tööd kõik järgmised aastakümned. Pikalt oli tema tööandja Paide KEK. Ka uus riigikord jättis töövaldkonna samaks, kuigi tööandjad vahetusid pankrottide tõttu tihti. Ka objektid asusid kodumaast kaugemal: 15 aastat oma elust on Tõnu Saar ehitanud Venemaal sõjaväelinnakuid.

Päeval, kus päästjad 130 kilogrammi kaalunud mehe kiirabiautosse viisid, asutas Saar just šašlõkke oma sünnipäevapeoks kohale viima. Koduuksest ta kaugemale enam ei jõudnud. Veetis hoopis hea mitu päeva Tallinnas haiglas, kus ta sai oma südamele plastiksooned.

Infarkt oli Saarel 2009. aasta mais, vahetult enne oma sünnipäeva. Rindkere andis küll ennegi aeg-ajalt tunda, aga napsi- ja suitsumehest Saar kahtlustas maovalusid ja tarvitas nende leevenduseks soodat.

Suitsudest ja alkoholist loobuda polnud Saare ütlust mööda raske: haiglas nagunii ei tohtinud ja kodus enam ei tahtnudki. Et kahest suitsupakist päevas ja peoõhtuist jäänud tühimikku täita, hakkas Saar jooksmas ja ujumas käima. Käib siiani. Kuus kuni kümme kilomeetrit viib muremõtted ning Paide tehisjärves ujub ta niikaua, kuni jääd pole. Ilmselt see on ka põhjus, miks Saar pole viimase kuue aasta jooksul kordagi haige olnud.

Rahvaspordiüritused Saarele pinget ei paku, ta ütleb, et seal osalemiseks puuduvad tal ambitsioonid. Eelistab vaikust, omaette mõtisklemist ja kõnelusi Jumalaga lärmakatele peoõhtutele, mille sisu on valdavalt laua taga taldrikute ja pitside-pokaalide tühjendamine. «Mul on seal igav,» põhjendab ta.

Seevastu vaimset maailma peab Saar väga põnevaks. Võimaluse, et tema esituses jumalasõna kantslist kuuleb, Saar välistab. «Ma olin juba koolipõlves tuntud ... oma kõva pea poolest,» ütleb ta.

Kõva pea või mitte, aga just kooliajal hakkas Tõnu Saar oma mõtteid ja veidi isemoodi maailmatunnetust paberile panema. Teeb seda siiamaani. Tema luuleridades on teatav annus satiiri ja irooniat ning elukogemusest tulenevat mullamusta huumorit. Nagu oma ameti tähtsusest kõneldes, jääb ta ka oma loomingut tutvustades tagasihoidlikuks. «Eks need read rohkem enda jaoks ole,» märgib ta.

Tõnu Saar

Sündinud 2. juunil 1961.

Õppinud Paide I keskkoolis ja Paide III keskkoolis.

Töötanud kuni 2009. aastani ehitajana.

Alates 2010. aastast Sillaotsa kalmistuvaht.

Lahutatud, isa kahele ja vanaisa neljale lapsele.

240 töötundi oli Sillaotsa kalmistuvahil Tõnu Saarel oktoobris