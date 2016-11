Video: rebane nosib peost toitu

Oleme täiesti tavalised inimesed. Samasugused nagu teie

11. oktoober 2016. Siseministeerium annab teada: «Täna saabus Kreekast Eestisse kaheksa Euroopa rändekavaga vastu võetud sõjapõgenikku. Ühes Süüria perekonnas on ema, isa ja üks laps. Mehel on kõrgharidus infotehnoloogia erialal ja naisel inglise keele filoloogiast. Mees on töötanud õpitud erialal, pidades oma firmat. Nii naine kui ka mees räägivad peale oma emakeele inglise keelt. Pere asub elama Türil.»