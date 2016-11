Lääne prefektuuri Facebooki lehel antakse teada, et hea uudis on see, et ühtegi joobes juhti kontrollitute seas polnud. Kahjuks tuvastati ühel juhil alkoholi tarvitamise tunnused ja temal paluti tervise täieliku taastumiseni teepervel puhata.

Reidi käigus pöörati veel tähelepanu talverehvide kasutamisele ja ohutuse huvides eemaldati liiklusest kulunud suverehvidega sõiduk, mille juhil puudus vastava kategooria juhtimisõigus.