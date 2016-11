Kogemus tänavakelmidega: uhke mersu vilgutas tulesid ja soovis seismajäämist

Eelmise nädala alguses kohtus paidelane Tiit Schvede eespool nimetatud tegelastega lausa kaks korda. „Esimest korda kohtusin selle seltskonnaga Maksimarketi parklas: parkisin just auto ära, suure kimaga tuli minu kõrvale valget värvi Mercedes-Benz ning sellest välja astunud viisakas härra küsis raskes vene keelest minu keeleoskuse kohta,” meenutas ta. „Mees olevat kunstnik, kes avas kuskil lähedal näituse ning nüüd on tal aja- ja kohataju täiesti kadunud. Vaja oli jõuda lennujaama.”

Jutt oli ladus ning teejuhatuse eest oli võõras pakkuma kingitust. Selleks kutsus mees Schvedet oma Mercedese juurde. „Suhtlemine oli väga viisakas, kuid mul oli kiire ja läksin lihtsalt minema,” ütles ta. „Ei teagi, mida mulle oleks pakutud...”

Järgmine kohtumine tülikate võõrastega oli Tiit Schvedele päev hiljem ja Türil Kungla tänaval, mil sama auto end talle sappa haakis ja tema peatuma jäämiseks paaniliselt tuledega vilgutama hakkas. Schvede kinni ei pidanud. „Nagu ma olen aru saanud, siis need tegelased tegutsevad üle terve Järvamaa,” sõnas ta.

Tiit Schvede tunnistas, et just pakutavad „kingitused” tekitasid temast kahtlust. Aegu tagasi on tal samasugune kogemus olnud ka Tallinnas Järve keskuse ees mustlasmammidega.

Võimalikest tänavakelmidest on juttu olnud Facebooki lehekülgedel ja tegutsenud on nad nii Türil kui ka Paides. Kui Türil pakuti võõra numbrimärgiga autost inimestele kööginõusid, siis Paides „kingitusi”, mille väärtus olevat 650 eurot.

VÄLJAVÕTTED INTERNETIST

...päevasel ajal jäi elumaja ette must mersu, autost väljub mustlane. Tutvustas end inimestega, kes on eksinud. Rääkis vigases vene keeles. Mustlane küsis, kuidas saada kultuurimajani, vanem naisterahvas seletas talle siis kenasti ära. Selle peale mustlane ütles: „Oh, mul teile kingitus. Kas elate veel kellegagi, et talle jätaks ka.”

Võttis siis need "kingitused" autost välja ning hakkas nõudma 650 eurot nende eest. Vanem naisterahvas võttis telefoni välja, et abi kutsuda, kui juba mustlane küsis: "Miks te helistate?" ja jooksuga võttis oma "kingitused" ja pani ajama. Kahjuks numbrimärk jäi üles kirjutamata...