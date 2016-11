Väsinud võrk andis Eesti meistri hüpete all järele

Võimlemiskooli trampoliinitreener Katrin Kaasik andis teada, et enam kui kaheksa aastat laste kasutuses olnud trampoliinivõrk purunes esmaspäevase treeningu käigus, kui parasjagu oli batuudil hüppamas mitmekordne Eesti meister Krete Kaasik ja selles haigutab nüüd auk. "Keegi lastest vigastada ei saanud," rõhutas ta.

Treener tunnistas, et võrk näitas juba varemgi väsimuse märke, kuid ta lootis selle siiski uue aastani vastu pidavat, mil sügistalvised olulisemad võistlused on läbi. Eeloleval nädalavahetusel võistlevad aga batuudihüppajad Tartus ning 3. detsembril Tallinnas toimuvatel karikavõistlustel.

Treeningud ei jää siiski katki ka sünkroonhüppajail, sest esialgu asendati purunenud 4x4 meetrine võrk teise batuudi 4x6 meetrise võrguga. "Selleks, et ka edaspidi püüelda esikolmiku kohti Eesti-sisestel võistlustel ning sellega tagada pääs Eesti koondisega välisvõistlustele, vajame kindlasti endale uut 4x4 võrku," nentis Kaasik.

Otse, ilma vahendajateta tellides on võrgu maksumus Kaasiku andmeil umbes 2500 eurot. Et batuudihüppajad on kavas uuest aastast koondada eraldi spordiklubi alla, ongi toetussummad uue võrgu ostmiseks palutud just loodud ja tegutsemise alustamist ootava spordiklubi arveldusarvele. "Oleme tänulikud igasuguse abi eest nii erinevatelt firmadelt kui ka eraisikuilt."

Kaasik selgitas, et kui enamik spordiklubisid saab inventari parandamisel või uue ostmisel kasutada linna abi, siis nemad on seni pidanud hakkama saama lapsevanemate ja teiste lahkete annetajate toel.

Neil, kel on võimalik toetada uue võrgu ostmist, saavad teha annetuse MTÜ SK. Kati arveldusarvele SWEDBANK EE352200221065374123 märgusõnaga "annetus võrgu ostmiseks batuudile".