Talumatu väsimus andis märku raskest haigusest

Mättas ütleb, et on õppinud haigusega koos elama. Diabeeti aitab tal kontrolli all hoida päevakava, millest kõrvalekalle tähendab kohe halvenevat enesetunnet. «Kõige parem on enesetunne ennelõunal, kella 11 paiku. Hiljem olen väsinud,» täpsustab ta.

Väsimus oli ka ainus sümptom, mis sundis Mättast rohkem kui 30 aastat tagasi arsti juurde minema. Jaoskonnaarsti juurest sattus ta Paides kopsuarsti juurde, kes tuvastas analüüsiga uriinist suhkru. See oli halb ja diabeedi diagnoosi enam kaua oodata vaja polnud.

See ei tulnud ka Mättasele üllatusena, sest 20aastasena oli ta neerude tõttu Tartus haiglas olnud ja ka siis sai ta kaks kuud insuliiniravi. «Nad esialgu kahtlustasid, et võib dia­beet olla, aga arstid seda siiski ei kinnitanud,» sõnab ta.

Möödus 14 diabeedivaba aastat, kuhu jäi ka kahe lapse sünd. Põhjust diabeedi pärast muretseda polnud kummagi raseduse ajal.

Kuid 1983. aasta suvel ehk 33 aastat tagasi muutus väsimus talumatuks. Lasteaias kasvatajana töötanud Mättast aasisid kolleegid ühtlugu selle pärast, et ta koos lastega lõunauinakut tegi. «Olin laua ääres, pea kätele toetatud, ja tukkusin,» ütleb ta.

Järgmise 15 aasta jooksul oli Mättas korduvalt Tartus haiglaravil. Kokku umbes kümmekond korda.

Esialgne tabletiravi on nüüd asendunud viie süstiga ööpäevas: kolm lühiajalist ja kaks pikemaajalist.

Mättas nimetab süstimisele eelnevat ja järgnevat protseduurideks, mida ta teeb järjekindlusega kolm korda ööpäevas. Kuigi mõni hommik on teistest raskem, lähtub Mättas sellest, et ega siis vingudes ja pahandades lihtsam ole.

Oled rõõmsameelne ja motiveeritud, on ka haigusega lihtsam hakkama saada. See Mättasel õnnestub, kui lähtuda sellest, et paljusid tundub tema aastakümnete pikkune kaaslane diabeet tõeliselt üllatab. «Sina, ja haige?» imestavad nad.

See kõik on saavutatav üsna kindla päevaplaani abil. Äratus on vara, et kell seitse saaks hommikusööki süüa. Seejärel istub Mättas peeglilaua taha, avab sahtli ja võtab välja kõik kümme asja. Justnimelt kümme. Paneb nad õigesse järjekorda ja millega on ära tegutsenud, siis kohe sahtlisse tagasi.

See süsteem on abiks. Eriti siis, kui enesetunne on väga-väga kehva. Neid päevi tuleb ikka ette. Aga Mättas teab, et kui ta oma protseduurid ära teeb, on tal jälle parem. «See teadmine aitab,» kinnitab ta.

Üldjuhul on kell üheksa Mättas valmis päevale vastu minema, olgu see siis sõit pealinna koos diabeetikute ja reumaseltsi liikmetega diabeedipäeva konverentsile, nagu oli esmaspäeval, või kevadest sügiseni aialapikese harimine vanematekodus. «Ma ise ütlen, et kella üheksaks pean inimeseks saama, muidu ei saagi tegutsema,» lisab ta.

Tegutseb Mättas tavaliselt kella 13ni, siis peab kindlasti lõunat sööma. Suur kokk Mättas ei ole, armastab pigem teha mitme korra toidu valmis nii endale kui ka abikaasale. «Sööme ikka samu asju, mõnikord on lihtsalt kellaajad teised,» märgib ta.

Ühtki toiduainet Mättas menüüst välja jätnud pole, jälgib enesetunnet, vere glükoosisisalduse näitu ja sellest lähtuvalt toidukoguseid. «Kaloreid ma lugeda ei oska. Olen aluseks võtnud, et pool leivakääru on üks ühik,» täpsustas ta. Tööl käies oli ühikute arvestamine teistele jälle heatahtlikult hambus. «See ei söö ju tavalist toitu, vaid ühikuid,» mäletab Mättas aasimist.

Kui näidud ja enesetunne lubavad, sööb Mättas tüki kooki. «Kui veresuhkur oleks kõrge, näiteks 20, siis ju ei võtaks,» sõnab ta.

Lõunasöögile järgnevadki protseduurid. Seda, kui palju peaks insuliini süstima, ütleb vere glükoosisisalduse mõõtmise tulemus. «Nüüd on ju hea, on need aparaadid, millega mõõta,» märgib ta.

Ka süstimises pole Mättasele midagi kohutavat: vedelal kujul insuliini on organismile siiski lihtsam taluda kui tabletti, mis piitsutab kõhunääret seda juurde tootma.

Pärastlõunasse jäävad kergemad ja tubasemad tegevused. Näiteks suguvõsauurimine, mis on olnud Mättase kirg juba aastakümneid. Kui mõnele pakub põnevust see, et saaks suguvõsa võimalikult kaugele teada, siis Mättast huvitavad eelkõige lähipõlvkondade lood. «Otsida üles sugulased, kes on veel elus. Ehk keegi oskab midagi rääkida. Mulle meeldib lähiaja sugulastestki teada rohkem kui vaid nime,» selgitab ta.

Arvutit Mättas ei kasuta, kõik tema kogutud info ja ka pildid on paberkandjal, kuid internetiga tuttava poja abil on ta saanud teada põneva fakti, et koht, kus ta praegu Türil elab, on üsna samas paigas kiriku ligidal, kus elasid tema isaisa sugulased mitu põlve tagasi 18. sajandi keskpaigas.

Genealoogiaseltsi tegemiste kaudu on Mättaseni jõudnud teadmine, et ilmselt isaema liini pidi on diabeeti olnud suguvõsas varemgi, kuid tema lihtsalt seda ei teadnud. «Isaemal ja ka tema vennal oli kae, mis on diabeedi tüsistus, vanaemal oli enne surma gangreen ja tal lõigati jalg ära. Ka isal ja tema vennal oli vanemaks saades veresuhkur kõrgem,» teab ta öelda.

Süstimist Mättas ei mäleta, aga võimalik, et lähedased kasutasid raviks tablette.

Abi ja tuge oma haigusega toime tulekuks on saanud Mättas Järva diabeetikute ja reumaseltsi teabepäevadelt. «Ikka on hea aeg-ajalt meelde tuletada, kuigi oled seda ennegi kuulnud,» sõnab ta.

Ka meeldib Mättasele seltside väljasõitude puhul see, et pole vaja selgitada – nüüd on tarvis lõunat või õhtust süüa. Kõik mõtlevad samamoodi, tuge ja mõistmist saab niisugustelt koosviibimistelt ka haigusest üksipulgi rääkimata.