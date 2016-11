Pilt vilja suhu kühveldavast mägrast tõi auhinna

Peamiselt ööpimeduses toimetava tööka looma askeldusi püüdsid pildile nii professionaalsed piltnikud kui ka lihtsad loodusvaatlejad. “Portreepiltide kõrval on näitusel palju häid fotosid mäkrade tegevusjälgedest nende uhkete linnakute juures – näha on pooleliolevaid kaevamistöid, mäkrade omavahelist suhtlust, tuhnimist ja toitumisjälgi,” kommenteeris mägra-aasta üks eestvedajatest Helen Arusoo.

Kokku saadeti võistlusele veidi üle saja pildi, auhinna pälvisid Tarmo Mikussaar, Ingmar Muusikus, Aivar Adalberg, Kalmer Lehepuu ja Mihkel Örd.

RMK eriauhinna saanud pildi tegi Ingmar Muusikus ja sellel näeb kõrvatagust sügavat mägraemandat. “Mäkra viljahunnikus kohata oli üllatav. Kõhuli viljal, kühveldas loom käppadega purustatud vilja suust sisse, siis sügas end hoolega ja matsutas edasi,” kirjeldas Muusikus pildile püütud looma, kelle piimaootel pojad ootasid mõnisada meetrit eemal urus.

Aasta looma kodulehe pidajad tõstsid esile Kalmer Lehepuu fotot idüllilisest mägraperest. “Olustik on lustlik ning maaliline. Pildi teeb eriliseks ka see, et kaadri napsas autori poolt urgude ette oskuslikult seatud rajakaamera ja nii on loomad oma kodus võimalikult vähe häiritud,” kommenteeris Helen Arusoo. “Rajakaameraga tehtud pildile auhinda andes loodame hoogustada loodusesõprade uut hobi, mis võimaldab metsasaladustele palju lähemale jõuda ja nii liike paremini tundma õppida.”

Näitus “Mägral raja otsas maja” on RMK Tallinna kontori aatriumis aadressil Toompuiestee 24 avatud esmaspäevast reedeni kell 9–18. Näituse külastus on kõigile tasuta ja see jääb avatuks 9. jaanuarini.

Aasta loomale pühendatud fotovõistluse korraldasid aasta looma koduleht ja looduskalender.ee. Näitust toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja RMK.