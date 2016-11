Alustavad ettevõtjad ei mõtle õhulossidest

Eile lõpetas alustava ettevõtja baaskursuse äriplaani kaitsmisega kuus inimest alustanud kaheksast.

Üks neist oli paidelane Merlyn Sirelbu, kel kavas detsembri algul avada lilleipood Paides. „Eristun teistest sellega, et teen lillekimpe sangaga pakendis ning annan soovi korral lilled kaasa vees sees,” sõnas ta.

Kooliõpetajana töötav Ellen Pohla lubas edaspidigi jä'tkata pärmi ja nisujahuta leibade küpsetamist ning mõttes on hakata lisaks pakkuma ka küpsetuskomplekte. „Mõtlen pakkuda komplekte, kus kõik valmis selleks, et kodus ise leib valmis küpsetada. See võiks olla ju täitsa huvitav,” arutles ta.

Silva Meesak sai koolituselt sedavõrd kindlust, et lõi ettevõtte OÜ Silvailu. „Usun, et õige varsti saavad 25-55 aastased naised minu juurde tulla massaaži ja jumestusse. Koht Türil Jaama tänava hoones on mul selleks olemas,” tutvustas ta.

Ka Ambla vallas tegutsev Inwood OÜ juht Martin Kabral kinnitas, et sai oma mõtetele koolituselt vaid selgust ja tahet jätkata aiamajade paigaldusega. „Oskan seda, mida teen ja usun, et kolme aasta pärast olen aiamajade paigaldaja nr 1. Samas sain kindlust,e t pakkuda aina rohkem klientidele ka võtmed kätte pakette muude ehitiste puhul,” lisas ta.

Koolitusfirma BDA Consulting koolitaja Ingelise Israeli sõnutsi kaitsesid kõik vägagi reaalseid mõtteid. „Paljud on ettevõtjana juba alustanud ja tutvustasid oma tegevust ning mitmete plaanid sedavõrd kindlalt, et olen kindel nad alustavad lausa lähiajal,” lausus ta.

Sedavõrd kõrge protsendiga alustavate ettevõtjate baaskursusel osalejaid Iisrael väga ei mäletagi, sest ikka kiputakse ideedega õhulosse ehitama. „Usun, et sel kursusel osalenutest saavad ettevõtjad julgelt pooltest ja see on väga hea,” lisas ta.