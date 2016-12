Nagu ikka, kulgeb kiirlaskumine kahel distantsil: Türi-Allikult Torile (78 km) ja Kurgjalt Torile (47 km).

Statistikast: 5 inimest on osalenud Türi-Tori kiirlaskumisel 7 korda; 15 inimest on võistelnud 6 korda; 13 inimest 5 korda. Kokku on Türi-Tori kiirlaskumisel startinud ligi 1000 inimest.