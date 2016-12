Vaata, millised on pühadeaja mürgistusohud

Tegemist on aastatega kogutud teadmiste ja küsimustega, millega on pöördutud mürgistuse infoliini poole.

Pühadeaega iseloomustab kõige ilusa kõrval kahjuks laste mürgistusjuhtude arvu suurenemine. Vanemad on sel ajal rohkem hõivatud pühadeks ettevalmistuse ja kodu kaunistusega ja tähelepanu kipub lastelt hajuma. Koju tuuakse põnevaid asju, mis tekitavad väikelastes huvi, kutsuvad end suhu toppima ja maitsma.

Mürgistusteabekeskus annab nõu pühadel enam kasutatavate taimede ja kaunistuste suhtes, ikka selleks, et jõuluaeg oleks tulvil rõõmu ja toredaid emotsioone.

Potentsiaalset ohtu kujutavad taimed:

Amarüllis, ratsuritäht (Hippeastrum spp.): ilus erksa värviga õite ja tähekujuliste lehtedega taim on toodud troopilisest Ameerikast ja Aafrikast. Kõik taime osad on mürgised. Mürgistuse algusele viitav sümptom võib olla kõhuvalu.

Jõulupuu (Cedar): selle taime osad põhjustavad kõhuvalu ja sügelevat löövet.

Iileks (Ilex spp.): erkpunased marjad on lastele väga külgetõmbavad. Kuni kahe marja söömine ei ole ohtlik. Suurem kogus aga võib kutsuda esile oksendamist, kõhuvalu, kõhulahtisust (võib verega), teadvushäiret.

Puuvõõrik (Phoradendron spp.): kõik selle taime osad sisaldavad toksilisi aineid. Mürgistusele viitavad oksendamine, kõhulahtisus ja kõhuvalu. Kuni kahe marja või lehe söömine ei põhjusta rasket mürgistust. Kui otsustate oma koju puuvõõriku tuua, pange taime ümber võrk või kilekott. Nii ei saa teie koduloomad ega lapsed suhu panna maha kukkunud marju ega lehti.

Koralltomat (Solanum pseudocapsicum): taime kõik osad on mürgised ja kutsuvad esile oksendamist, naha punetust, ärevust ja hallutsinatsioone. Taime marjad on oranži ja tumepunast värvi. Mõnel juhul kutsuvad esile krampe.

Jõulutäht (Euphorbia spp.): suures koguses allaneelamine kutsub esile mõõduka kõhuvalu. Taime mahl põhjustab nahalööve, mahl tuleb maha pesta vee ja seebiga. Jõulutähte peetakse aluseta väga mürgiseks taimeks.

Vähem ohtlikud või ohutud taimed:

Tuliastel (Pyracantha spp.): tänu oma lumetaolistele lehtedele on see taim pea iga peolaua keskne kaunistus. Tuliastel on imeilusate õite ja valgete marjadega taim. Suures koguses marjade tarvitamine võib põhjustada kõhuvalu. Paljude ekspertide seisukoha järgi on see taim ohutu.

Jõulukuusk (Pine, Spruce ja Fir): okkad võivad põhjustada lämbumist, kuid okkad ise toksilised ei ole.

Kee-palvehernes (Abrus precatorius): taime ilusaid tumepunaseid mustade servadega lehti kasutatakse ehete valmistamisel. Indias ja Aafrikas põhjustab see taim nii inimestel kui loomadel mürgistusi. Kui oad neelatakse alla tervena, ei ohusta need tervist. Kui aga ube näritakse enne allaneelamist, võivad need põhjustada oksendamist, kõhuvalu ja verega kõhulahtisust.

Jõulukaktus: jõulude traditsiooniline taim. Selle lehed on siledad, erkrohelised ja sakilise servaga. Jõulukaktusel on roosakaspunased kuni lillakad õied. Taim ei ole toksiline.

Soovitused:

Jälgige lapsi! Uue ja tundmatu taime koju toomisel võiks hoida alles taime ladinakeelse nimetuse. Kui kahtlustate, et laps on taimeosa alla neelanud, tuleks küsida nõu ja abi mürgistusteabekeskuse infoliinil 16 662.

Jõulude ajal enam levinud kaunistused:

Valgustid: lambid võivad sisaldada väikeses koguses metüleenkloriidi. Sama ainet leidub värvieemaldajate koostises. Metüülkloriidi sattumine suu limaskestale või nahale võib põhjustada ärritust.

Küünlad: koosnevad vahast ja muudest sünteetilistest ainetest, ei ole toksilised. Vaatamata sellele võivad küünlad põhjustada lämbumist väikelastel. Ärge kasutage küünlaid jõulupuu lähedal!

Jõulupuu kaunistused: õhukesest klaasist, metallist, vahtpolüsteroolist või puust valmistatud kaunistused võivad allaneelamisel põhjustada kas lämbumise või soolesulguse. Osa antikvaarseid jõuluehteid on kaetud toksilise värvi või lakiga. Selle kogus aga on väike ja mürgistus vähe tõenäoline.

Jõulupuu vees lahustuv pulber: et jõulupuu oleks kauem ilus ja lõhnaks hästi, lisatakse vette toiteainete segu - pulbrit. Pulbri põhikoostisosa on suhkur, mis ei ole ohtlik. Kodus tehtud lahused aga sisaldavad rohkelt aspiriini, mis suurtes kogustes võib osutada toksiliseks.

Kingituste pakkimispaber: enamasti ohutu. Ettevaatust nõuavad kunstvärviga kaetud rippuvad osad. Ärge laske lastel neid närida!

Glitter: ei ole toksiline.

Kunstlume ja -vedelikuga täidetud suveniirid: populaarsed suveniirid on vee või glütseriiniga täidetud klaaspallid. Nende sees hõljuv kunstlumi on kaltsiumkarbonaat ega ole toksiline. Mõnikord võib suveniiri vesi põhjustada toidumürgistust.

Lumesprei: paljud lumespreid sisaldavad atsetooni või metüülkloriidi. Nende ainete aurud võivad sissehingamisel põhjustada hingamisteede ärritust. Halvasti tuulutatud ruumis kutsub lühiajaline aurude sissehingamine esile pearinglust, peavalu ja oksendamist. Pikaajaline ruumis olek ja aurude hingamine võib põhjustada raskemat mürgistust. Lugege hoolikalt pakendis olevat kasutamisjuhendit. Kuivanud lumesprei ei ole ohtlik.

Säraküünalde keelega maitsmine on ohutu. Sisaldavad baariumnitraati, mis allaneelamisel võib põhjustada seedehäireid. Kui on söödud üle kahesentimeetrine jupp, tuleb manustada aktiivsütt.

Tuletikud: kuni 20 tuletikupea söömist ei peeta ohtlikuks.

Praetermomeetrid ei sisalda elavhõbedat, vaid punaseks või siniseks värvitud petrooleumitooteid. Praadi võib süüa ka siis, kui termomeeter on purunenud. Värvunud osa tuleks välja lõigata.

Patareid (nööppatareid): enamik patareidest sisaldab alkaalset elektrolüüti, mis välja voolates võib põhjustada söövitust. Nööppatareide põhjustatud sümptomid tulenevad peamiselt nende söögitorru kinni jäämisest. Tavaliselt väljuvad väiksed patareid organismist loomulikul teel.

Mürgistusõnnetuse korral võtke ühendust mürgistuse anonüümse infoliiniga 16 662, mis töötab ööpäev läbi.

Mürgistusinfoliin annab asjakohast infot järgmiste mürgistusjuhtude korral:

· kodukeemiatooted;

· taimekaitsevahendid ja väetised;

· näriliste ja putukatõrjevahendid;

· kosmeetika- ja loodustooted;

· ravimid, narkootilised ained;

· seened, taimed;

· mürgiste loomade hammustused;

· mürkgaasid;

· alkohol.