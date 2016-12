Täna ja homme saab veel ingliks hakata

Maxima Eesti avalike suhete juht Katja Ljubobratets tänas kõiki, kes on juba Inglipuu raames ingliks hakanud ja kes on toimetanud meile täpselt sellise või lausa suurema kingituse, millest unistab laps, kelle perel on raskusi toimetulekuga. «Lähipäevil toimetavad kohalikud sotsiaaltöötajad, kes on kingisoove ka kogunud, need kõik kinke ootavatele lastele,» täpsustas ta.

Praeguse seisuga saab tänu Inglipuule oma unelmate kingituse valdav osa heategevuslikku ettevõtmisse kaasatud 1400 lapsest. “Kampaania viimastel päevadel on paljud Eestimaa inimesed meilt uurinud, millised kingisoovid ootavad veel täitmist. Kokku on erinevates Eesti paikades taolisi soove veel ligi 200.

Selleks, et kõigil soovijatel oleks võimalik veel hiljemalt 22. detsembril kell 18 ingliks hakata, avaldasime kingisoovide nimekirja Inglipuu kodulehel www.maxima.ee/inglipuu. Ühtlasi teeme ka omalt poolt kõik selleks, et iga lapse soov saaks täidetud,“ kirjeldas Maxima Eesti avalike suhte juht. “Soovitame võtta sõbrad, tuttavad ja töökaaslased kokku ning teha ühiselt kink mõnele lapsele. Iga sellise lapse rõõm, kes oma soovi jõuluinglile usaldas, aga võib-olla väga ei julge lootagi oma soovi täitumist, on jõuluõhtul kingipakist oma unistust leides piiritu,“ lisas Katja Ljubobratets.

Just nii saab 22. detsembril kella 18ks vähekindlustatud peres elavale lapsele ingliks hakata:

• Vaata üle veel täitmata inglisoovide nimekiri bit.ly/kingisoov

• Vali nimekirjast laps, kellele soovid hakata heaks ingliks

• Kui oled kingi välja valinud, palun märgi nimekirja tabeli vastavatasse lahtritesse oma kontakt, millisesse kauplusesse kingituse ja millal tood. Seda eesmärgiga, et ka teised teaksid, et see laps on juba ingli leidnud ja teaksid valida endale mõne teise lapse soovi, kes veel ootab oma inglit

• Kingi võid teha üksi, koos sõpradega või ka kogu oma kollektiiviga

• Osta kingitus ükskõik millisest poest ja vii see hiljemalt 22.detsembriks kella 18-ks tagasi sellesse Maxima kauplusesse, mis on lapse kingisoovi asukohana tabelis kirjas

• Kui elad Tallinnas ja soovid kinki teha väljaspool Tallinna elavale lapsele, vii kingitus hiljemalt 22.detsembriks kella 18-ks Tallinnas Smuuli 9 asuvasse Maxima XX infoletti. Lisa kindlasti juurde lapse nimi, linn ja kingituse nimetus, et teaksime kingi õigele adressaadile toimetada.