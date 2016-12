Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Sellist tungi nagu 90ndate algul ja keskel Türi kirikus, mil rahva sissepääsuks pidi pühakoja peaukse kõrval avama ka külguksed ning rahvast olid täis nii seinaääred kui ka vahekäigud, enam jõululaupäeva jumalateenistusel ei kohta. Detsembris teeb kirikus publikurekordi ilmselt vaid Türi põhikooli jõulukontsert. «Need ajad on möödas jah,» ütleb Türi Püha Martini koguduse õpetaja Teet Hanschmidt. «Ei teagi, miks.» Arutleb, et eks see, et mitukümmend aastat olid kiriku uksed põhimõtteliselt eestlastele suletud, jättis oma jälje. «Keelatud vili on ju ikka magus,» ütleb Hanschmidt muigelsui.



* Ambla alevikust Raka poole keerates jäävad suure kuuse all silma suured valged memmed. Uduvihmas mururohelisel maapinnal paistavad need möödasõitjale kätte.

Memme ja taadi koos pesamunaga on ehitanud Anu Laansalu vanadest tühjadest kilekottidest.



* Teisipäeval oli Swedbanki Paide kontoris Järva Teataja korraldatud laste joonistusvõistluse «Mina märkan» tänuüritus. Kohal olid kõik 12 last, kelle joonistused pääsesid Järva Teataja 2017. aasta kalendrisse.



* Arvamine, et Järvamaal pole noortel midagi teha ja pärast kooli lõpetamist ei tule keegi siia tagasi, ei pea päris paika. Järva Teataja kohtus kahe noore perega, kes on naasnud kodukohta kindla mõttega rajada siia oma kodu ja luua perekond.



* Järva-Jaani vallas Kagavere külas elav Himre Leenpalu valmistas esimese kasside jooksuratta 2010. aastal. Nüüdseks õigustavad kaheksa jooksuratast end juba kuues Eesti kasside varjupaigas ning paarikümnes kodus Eestis ja ka Soomes.



* Inimesi, kes jõuludeks raamatuid koju laenutavad, tuleb üha juurde, täheldavad Türi raamatukogu töötajad. Kui lastele on teema oluline, siis täiskasvanute eelistusi pühad ei muuda.



* Kapsas, liha ja verivorstid võivad küll jõululaul aukohal olla, kuid klassikaliste jõulutoitude asemel uusi roogi välja mõelda pole samuti keeldatud. Ja selleks ei pea alati olema mingi võlurkokk.

Kuulsa Türi Pritsumeeste grillivõistkonna eestvedaja ja raamatu «Grill ja barbecue. Toit eleval tulel» üks autor, Arvi Pitelkov, valis Järva Teataja lugejatele jõuluajaks välja kaks teistmoodi rooga.



* Kuigi uue ja tundmatu vastu veidi pelglik, on kuningpüüton Balthazar elanud jõulukuu esimesed päevad võõraste inimeste uudistavate pilkude all. Detsembri alguses sai koolitüdruku lemmikroomajast aktifotosessiooni üks staaridest.