Kultuuri- ja spordirahva parimad said selgeks

Kokku esitati omavalitsuste liidule 18 kandidaati, enim taotlusi on sel aastal kultuurihoidja kategoorias, kus on 6 kandidaati. Kultuurielu edendajale preemiale on kolm, parima kollektiivi preemiale viis ja spordiedendaja preemiale neli kandidaati.

Järvamaa spordiedendaja preemiale kandideerivad Piret Reinfeld, Jaak Tammik, Vello Talviste ning Maarika ja Erki Jäätma.

Kultuurielu edendaja preemiale kandideerivad Helen Ott, Toomas Tippi ja Tiina Kivimäe. Kultuurihoidja preemiale on esitatud Sirje Grauberg, Mai Kukk, Krista Jürgens, Helit Seljamaa, Heli Tammai ja Tiia Tamm.

Parima kollektiivi preemiale kandideerivad segarahvatantsurühm Kaktus, ansambel Avaja, segarahvatantsurühm Keerutajad, Paide naiskoor ja Alburahva teater.

Järvamaa parimate tunnustamine toimub koos maakonna spordiliidu ja kultuurkapitaliga 20. jaanuaril Paide kultuurikeskuses.