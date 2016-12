Endisest riigikogulasest sai Albu vallavanem

Volikogu istungil viibiv Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg ütles, et kohal oli üheksa volinikku ning kõik olid Oraste kui uue vallavanema poolt.

Oraste on Järva Teatajale selgitanud, et Saku vallavalitsuses on tal küll huvitav töö ja suurem palk, kuid Järvamaa on südames, seetõttu soovib ta töötada kodumaakonnas. «Kes kodunt kaugel tööl käivad, need saavad aru, millest ma räägin,» lisas ta.

Oraste ütles, et vallavanema ametit on kümneks kuuks, mille jooksul keskendub ta valdade ühinemisele, täpsemalt sellele, et Albu valla elanike huvid ühinemise järel ei kannataks.

Oraste lisas, et plaanib järgmisel sügisel tulevases Järva vallas kandideerida, kuid kas erakonna või valimisliidu nimekirjas, ei osanud ta veel öelda.

Tiina Oraste on töötanud Järvamaa omavalitsuste liidu tegevdirektori, Järva maavalitsuse haridus- ja kultuurioskonna juhataja, riigikogu Res Publica fraktsiooni nõuniku ja Järva maavanemana. Aastatel 2006–2009 oli ta riigikogu liige. Oraste on kuulunud ka Paide linnavolikogusse.

Isamaa ja Res Publica Liidu liige on ta alates 2001. aastast. Praegu töötab Oraste Saku vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse juhina.