Linnameeskond sai puurilukuks Nõmme Kalju endise väravavahi

„Uue treeneri ja klubi kohta on mul öelda ainult häid sõnu. Suur töö on tehtud, et selline noor ja kvaliteetne meeskond on suudetud kokku tuua. Kõigil on motivatsiooni küll ja veel ning tundub, et mängijad klapivad omavahel samuti hästi,“ nentis Vahi.

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: „Näen Sten-Martenis suurt potentsiaali saamaks heaks väravavahiks, kuid selle potentsiaali realiseerimiseks peab ta tegema meeletult palju tööd. Oma omaduste poolest sobib ta meie noorenevasse meeskonda hästi. Klubina oleme loonud kõikidele mängijatele väga head treeningtingimused, seega ole mees ja kasuta võimalust!“

Sten-Marten Vahi: „Suurim eesmärk on saada rohkelt mänguaega, et ennast tõestada ja heast küljest näidata nii sel kui ka järgnevatel hooaegadel. Pikemas perspektiivis oleks soov muidugi pürgida kaugemale ja kõrgemale kui Premium liiga, aga eks selle nimel tuleb esmalt aastaid väga kõvasti vaeva näha!“

Noorteklassides Operi Jalgpallikooli ja Nõmme Unitedit esindanud Vahi siirdus Kaljusse 2014. aastal. Oma väravavahi karjääri jooksul on ta mänginud ka Eesti U16, U17 ja U18 koondise eest.

„Kaljus veedetud ajaga õppisin ja arenesin väga palju nii mängijana kui ka inimesena ning sain väärtuslikke kogemusi igas vallas. Sain Esiliigas korralikult mänguminuteid ning treenida esindusmeeskonnaga juba praktiliselt sellest hetkest kui Kaljusse läksin. Soovin Kaljule kõige paremat ning loodetavasti suudavad nad palju korda saata Premium liigas ning tõusta veel kõrgemasse mängu ka Euroopas,“ lisas Vahi.