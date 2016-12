Politsei sai Järvamaal noortepeolt kätte hulgas joobes alaealisi

Eile hilisõhtul kontrollisid politseinikud Koigi vallas Prandi külas toimunud noorte pidu. Kokku osales peol umbes 150 noort, kelle hulgast 20 alaealisel tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused. Alkoholi tarvitanud noored toimetati politseijaoskonda ja anti peale esmaseid menetlustoiminguid lastevanematele üle.

Politsei alustab alkoholi tarvitanud noorte suhtes väärteomenetlust ja teeb kõik endast oleneva, et välja selgitada, kuidas alkohol noorteni jõudis.

Paide politseijaoskonna noorsoopolitseinik Malle Hermansoni sõnul tuleb majutuskohtadel veenduda, mis eesmärgil nende ruume renditakse. „Tõenäosus, et selline pidu mingil moel käest ära läheb, on väga suur. Seepärast tuleks ettevõtjatel tõsiselt pöörata tähelepanu, kellele ja millisel eesmärgil ruume renditakse. Noored ei suuda kriitiliselt hinnata alkoholikoguste mõju ja hindavad oma võimeid pahatihti üle. Eriti keerukaks muudab alaealiste alkoholitarvitamise see, et kuna see on keelatud ja noored seda ka väga hästi teavad, ei julge nad süütundest endale või kaaslastele õnnetuse korral alati abi kutsuda. Markantseim näide oli selle aasta alguses Raplamaal, kus joobes neiu karistuse hirmus kaaslaste poolt tee äärde jäeti,“ meenutas Hermanson.

Sellel aastal on politsei Järvamaal alustanud 144 menetlust juhtumite osas, mis puudutavad noorte poolt alkoholi tarvitamist.