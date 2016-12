Jõuluvanadeks riietatud tsiklimehed asuvad heategudele

Motoklubi Alempois MC president Martin Kruus selgitas, et kui mootorratturid on lumeta pühadel juba tavaline nähtus, siis sellisel kujul heategevusaktsiooni korraldavad nad esmakordselt. Põhjuseks: tsiklimeeste heategudesoov ja toetajate leidmine. „Sel aastal vaid lustisõitu ei tee. Meil on päris palju kommipakke, mille sooviksime lastekodudesse lastele viia. Kas see saab teoks autode või tsiklitega, sõltub konkreetselt jõululaupäeva ilmast,” avaldas ta. „Kehv ilmaga, kõige hullem on jää, mootorratastega pikka sõitu ette võtta ei taha. Linnavahel Türil või Paides, seda võib.”

Kruus lisas, et samasugust kingituste jagamise (Kommijagamise tuur 2016) aktsiooni korraldavad tsiklimehed lisaks Järvamaale ka Eesti suuremates linnades. Lisaks Alempoisi liikmetele jagavad Järvamaal pakke ka Patune Mcc liikmed.

Kommid jaotasid asjaosalised sobivas suuruses pakkidesse juba möödunud pühapäeval.