Video ja galerii: jõuluvanadeks riietatud tsikliklubi külastas pakijagamistuuril lapsi

Vaata videosid motomeeste kingijagamistuurilt ja Järvamaa lasteabikeskusest.

Kingitused Allikas: Järva Teataja

Motoklubi Alempois MC president Martin Kruus selgitas, et kui mootorratturid on lumeta pühadel juba tavaline nähtus, siis sellisel kujul heategevusaktsiooni korraldavad nad esmakordselt. Põhjuseks: tsiklimeeste heategudesoov ja toetajate leidmine. „Sel aastal vaid lustisõitu ei tee. Meil on päris palju kommipakke, mille sooviksime lastekodudesse lastele viia,” avaldas ta sel nädalal.

Motovanad Allikas: Järva Teataja

Kruus lisas, et samasugust kingituste jagamise (Kommijagamise tuur 2016) aktsiooni korraldavad tsiklimehed lisaks Järvamaale ka Eesti suuremates linnades.

Kommid jaotasid asjaosalised sobivas suuruses pakkidesse juba möödunud pühapäeval.