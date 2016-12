Koeru ja Rakke valla ühinemisele antakse avapauk veel tänavu

Rahvaküsitluses oli 81 protsenti oma arvamust väljendanud Rakke elanikest seda meelt, et need kaks valda ei peaks ühinema.

Blok ei usu, et vallavolikogu läheks rahva vastu ja on kindel, et 29. detsembril toimuval vallavolikogu istungil lõpetatakse Väike-Maarja vallaga ühinemisläbirääkimised.

Blok usub, et samal volikogu istungil tehakse Koeru vallale ettepanek alustada uue omavalitsuse loomiseks läbirääkimisi. Blok ennustas, et läbirääkimised võivad aega võtta kaks või kolm kuud ja kui suudetakse mõlemaid pooli rahuldav kokkulepe sõlmida, siis kirjutatakse veebruaris või märtsis Rakke ja Koeru valla ühinemislepingule alla.

Kuigi Koeru vallas elab üle 500 inimese rohkem kui Rakke vallas, ei tähenda see Bloki selgitusel automaatselt seda, et vallamaja hakkaks Koerus asuma. Samuti pole selge, millisesse maakonda uus omavalitsus kuuluma hakkaks. Tüliõunaks võib kujuneda seegi, mis nime hakkaks ühendvald kandma.

Kui kaks omavalitsust peakski nendes küsimustes mõlemaid pooli rahuldava kokkuleppe saavutama, jääb nende teele veel üks suur takistus.

Valitsus on otsustanud, et liituvates omavalitsuses peab elama vähemalt 5000 inimest. Rakke ja Koeru vallas elab kokku 3800 elanikku.