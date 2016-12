Eelmisel nädalal toimus Kareda vallamaja ees meeleavaldus, kus kohalikud elanikud polnud rahul, et vallavolikogu otsustas liituda Järva vallaga, mitte Paide linna ning Roosna-Alliku ja Paide vallaga.

Kareda vallavolikogu oli selles küsimus viimasel hääletusel kahevahel, üheksast volinikust viis pooldasid Järva vallaga liitumist, neli olid selle vastu. Kui üks volinikest oleks meelt muutnud ja Kareda oleks Paide suunal liitunud, siis oleks avanud see Koeru vallale võimaluse Paide linna ja teda ümbritsevate valdadega liituda. See oleks omakorda tähendanud seda, et ka Koigi ja Imavere vald ei oleks saanud Järva vallaga liituda, sest neil poleks olnud ühist piiri Albu, Ambla ja Järva-Jaani vallaga.

Meeleavaldajatega vestelnud Kareda vallavolikogu liige Jaanus Tammiste tunnistas (vaata videot), et hääletas Paidega liitumise vastu kohaliku elaniku Urmas Kõonurme Facebooki postituse pärast. «Tahad ma ütlen, Urmas, miks ma tookord Paide vastu hääletasin. Ma oleksin hääletanud Paide poolt, aga sinu Facebooki sissekande pärast ma ei hääletanud,» selgitas ta. «Ma teen oma otsused ise, mitte sina ei ütle mulle seda ette, kuidas ma seda teen.»

Seega võib öelda, et kui Urmas Kõonurm poleks Facebooki ühte postitust teinud, võiks Järvamaa kaart järgmisel aastal sootuks teistsugune välja näha.