Anna kirik vajab uut põrandat

Anna koguduse õpetaja Lea Heinaste ütles, et kuna kogudusel on vaid 50 liiget, hakati põrandavahetuse omaosaluse katteks annetusi koguma kohalikelt inimestelt. Ülejäänu lubas katta muinsuskaitseamet pühakodade programmist.

Kivipõranda projekt valmis kaks aastat tagasi, ent lubatud abi muinsuskaitselt ei saadudki.

"Me oleme küsinud raha nii Euroopa fondidest, asutustelt, korjanud inimestelt, et saada omaosalust. Nüüd selgub, et kogudus peaks suutma terve selle kiriku ära renoveerida. See on muidugi täiesti utoopiline tänapäevases olukorras, kus inimesi jääb maal ja ka koguduses järjest vähemaks. Aga muidugi ma tänan kõiki toetajaid, sest see on nii suur rõõm ja näitab, et kirik läheb rahvale korda," rääkis Heinaste.

200 annetaja abil saadi kokku 32 000 eurot, kuid puudu on veel 17 000 eurot. Sellest hoolimata otsustati remondiga siiski juba algust teha.

"Annetuste kogumise kampaania Anna kiriku põranda uuendamiseks ei lõppe enne, kui kirikul on uus põrand. Ootame väga kõiki annetusi, olenemata sellest, mis suuruses, mis summas. Kõik annetused on oodatud," ütles Anna kirikule remondiraha kogumise eestvedaja Margo Hussar.

Anna kirikule saab annetusi teha arvele a/a EE631010220056672016.

