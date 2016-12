Paide neiu unistab vahetusaastast Saksamaal

„Minu nimi on Carmen Toomet. Olen 16aastane Paide gümnaasiumi aktiivne ja ettevõtlik õpilane. Elan Paide lähedal Valgma külas koos oma vanemate ja kahe väiksema vennaga. Igapäevaselt tegelen võrkpalliga ning vastavalt aastaajale ka orienteerumisega, lisaks õpin esimest aastat riigikaitset ja kirjutan kooli ajalehes Littera. Olen rõõmsameelne ja alati tahtmist täis neiu, kes viib alustatu lõpuni,“ tutvustab ta ennast.

Vahetusõpilaseks Saksamaale kandideerib Toomet rahvusvahelise õpilasvahetuse programmi ASSE Eesti vahendusel. Sihtriigi kasuks langetas ta valiku seetõttu, et soovib lisaks inglise ja vene keelele täiendada ka saksa keele oskust. „Usun, et see kogemus annaks mulle juurde nii enesekindlust, silmaringi avarust, aga mis kõige tähtsam, saaksin teadmisi ja oskusi, mida ei saa ma kunagi siin, oma mugavustsoonis,“ ütleb neiu ise.

Vahetusaasta Saksamaal läheb maksma 5890 eurot. „Lisanduvad jooksvalt kohapeal veel muud kulutused-taskuraha, kool jms. Need kulud finantseerin oma taskust,“ täpsustas Toomet.

Carmen Toometi unistust saab aidata ellu viia, kandes toetussumma ASSE Eesti MTÜ arvele: EE052200221063114369 (selgitusega: Carmen Toomet Saksamaale).