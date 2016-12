Ekspert: gaasilekke andur aitab tõsta turvalisust

Lääne päästekeskuses ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõld tutvustab erinevaid andureid, mis aitavad lisaks tulekahjule, avastada erinevaid õnnetusi meie kodudes. „Soovime teile tutvustada ja ka soovitada teisi ohust teavitamise seadmeid erinevateks olukordadeks. Optiline suitsuandur ei tohiks enam olla kellelegi võõras, kuid vähem teada on temperatuuriandur, mis on alternatiivne lahendus suitsuandurile. Temperatuuriandur reageerib ruumis tõusvale temperatuurile ja annab teatud temperatuuri saavutades häiret. Tõsi, seda tüüpi andurit ei ole soovitatav paigaldada päris eluruumidesse. Seda lihtsal põhjusel- tulekahju algstaadiumis on temperatuuri tõus madal ja aeglane, kuid suitsu tekib ohtralt ning sellises olukorras avastab suitsuandur tekkinud põlengu siiski kiiremini. Küll sobib temperatuuriandur garaaži, katlaruumi, sauna eesruumi.”

Hoonetesse, kus on kütteseadmed, ahi, kamin, gaasikütteseade, on hea paigaldada lisaks ka vingugaasiandur. Selline andur avastab kiiresti olukorra, kui näiteks ahjusiiber on liiga vara kinni pandud või gaasiseadme tõmbega ei ole kõik korras. Vingugaas on lõhnatu ja maitsetu ning takistab inimese vereringes hapniku transporti, mistõttu tekib vingugaasi mürgitus mille tagajärjel võib inimene surra.

Kodudes, kus on gaasipliit, veesoojendi on gaasiküttel või on muud gaasil töötavad seadmed, aitab Laanepõllu sõnul turvalisust tõsta gaasilekke andur, mis avastab seadmete võimaliku lekkimise varakult.

Vähem tähtsam pole veelekke andur, mis aitab vältida suuri veekahjusid näiteks vannitoas või eramaja katlamajas, kus on suur veega akumulatsiooni paak. Põrandale paigaldatav veelekke andur teavitab teid, kui kusagil on torustik või pesumasin lekkima hakanud.