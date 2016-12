Paide linnameeskond mängib Tallinna TV otseülekandes

Võistlustules on ka Paide linnameeskond ning et Premium liiga turniir on kahel päeval otsepildis Tallinna TVs, näeb meie meeste mängu ka televiisorist. Avakohtumise peab linnameeskond Tallinna Floraga.

Aastalõputurniir hakkas Tartus pihta juba 19. detsembril ning lisaks linnameeskonnale on väljas olnud ka naised, noored ja madalamad liigad. Nii näiteks tuli IV liiga turniiril Türi Ganvix II teiseks, III liiga turniiril oli JK Väätsa Vald kolmas ja II liiga turniiril Paide linnameeskond II samuti kolmas.

