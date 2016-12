Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui ülejäänud 11 omavalitsust on aasta lõpuks naabritega ühinemise lepingu juba allkirjastanud, siis Koeru vald alustab Rakke vallaga läbirääkimisi alles täna.



* Tänavu on Järvamaal olnud juba kolm tuleõnnetust, milles on inimene surma saanud. Kõik hukkunud on olnud eakad inimesed. Kui üldiselt möödusid jõulupühad Järvamaa päästjatele rahulikult, siis teine jõulupüha tõi tuleõnnetuse, kus ühe inimese elu päästa ei õnnestunudki.



* Paide linnameeskonna, Eesti jalgpalli liidu ja Paide linnavalitsuse koostöös korraliku valgustuse saanud kunstmurustaadion ei sära pimedas tühja, vaid seal teevad noored jalgpallurid nüüd igapäevatreeninguid.



* Türi ühisgümnaasiumi abiturient Andra Punt tegi klassikaaslastele ettepaneku loobuda tavapärastest loosipakkidest ja annetada selleks mõeldud raha kahele Türi perele, kus on kasvamas terviserikkega laps.



* Alates eelmisest nädalast kontrollivad päästeameti töötajad kodude tuleohutust. Esimesena võttis inspektor ette eelmise aasta talvel põlenud Sargvere kortermaja ja puudusi polnud tarvis kaugelt otsida.



* Nii nagu teisipäeva õhtul võeti pidulikul õhtul kokku Eesti spordiaasta, teeb oma kokkuvõtte ka Järva Teataja. Meeskonnaalade võitudest ei saa manimata jätta Paide Viking Window esiliiga võitu ja üksikaladest Meico Vettiku häid tulemusi motokrossis.



* Eesti legendaarne punkansambel Velikije Luki kasutas oma vinüülalbumi «Jõuluks koju» kaanekujunduses Kaspar Poki fotot Sargveres põlenud kortermajast.

Pokk sõnas, et huvi seda pilti niisugusel kujul kasutada üllatas teda ennastki.