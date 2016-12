Öösel kui tina tuhka kadunud mees jõudis koju tagasi

Silverit nähti eile viimati Imavere külas nelja maja vahelt koolimaja poole jalutamas. Tal olid seljas pruunikas fliisjope, helebeežid püksid ja peas oli nokamüts.

Et mees kodunt lahkudes mobiiltelefoni kaasa ei võtnud, pole omastel temaga olnud võimalust ka kontakti saada. Samuti puudub info mehe kohta pere tutvusringkonda kuuluvatel inimestel.

Politsei sai mehe kadumisest teate eile kesköö paiku ning alustati otsinguoperatsiooni, kuhu kaasati ka politseikoer. Otsing lõppes tulemusteta.

Imavere piirkonna konstaabel Jaanus Murakas kinnitas, et hommikuse seisuga polnud mees koju veel tulnud. "Mees astus peretüli tagajärel uksest välja ja sealt maalt alates pole teda keegi näinud," sõnas ta.

Murakas selgitas, et otsinguoperatsioon hakkas pihta sedavõrd kiiresti, sest olud väljas on talvised ja mehed olid seljas suhteliselt õhukesed riided. "Siiski on alust arvata, et mees tuleb teatud aja pärast koju tervena tagasi."

Pärastlõunale kavandatud otsingutiiru ei Margus Murakas ega tema kolleegid tegema ei pidanud. Kell 13.30 andis pereliikmed teada, et mees tuli koju tagasi ja temaga on kõik korras. "Olime valmis uuesti otsima minema. Õnneks asi lahenes," oli Murakas rahul.