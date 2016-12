Linnameeskond sai enda ridadesse koondislasest kümnekordse meistri

Tänavu kahel korral ja kokku neljas mängus Eesti koondist esindanud 28-aastane Frolov kuulus 10-kordse Eesti meistri FC Flora ridadesse aastatel 2005-2016. Frolovi saldoks Floras oli 192 mängu ja 31 väravat, Eesti meistriks krooniti Andre aastatel 2010, 2011 ja 2015 ning karikavõitjaks aastatel 2011, 2013 ja 2016.

Andre Frolov: „Uus ja põnev väljakutse. Pärast aastaid Floras on mõnus astuda uude keskkonda. Mulle meeldivad inimesed, kes seda klubi juhivad ja peatreenerisse on mul palju usku. Teades Slavat nii mängija kui inimesena olen kindel, et ta saab väga hästi hakkama ja on väga tugev treener. Olen klubis, kus minu mängijaoskuseid hinnatakse kõrgelt ja inimesena austatakse. Paidel on huvitavad ja suured eesmärgid ning tahan aidata neid teostada. Omalt poolt annan kindlasti oma parima ja teen kõvasti tööd enda arendamiseks.“

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: „Andre on mitmekülgne, rikkalike kogemustega hea klassiga mängija, kelles näen tähtsat rolli meeskonna juhtimisel nii väljakul kui ka riietusruumis. Oma professionaalse suhtumisega on ta kindlasti eeskujuks meie noortele. Tal on üks väga hea omadus – ta vihkab kaotamist ja ma siiralt loodan, et kõik meeskonnaliikmed nakatuvad sellesse. Lisaks sellele on ta universaalne mängija, kes võib vajadusel mängida igat positsiooni. Andre on 28 aastat vana ja oma kogemusest võin öelda, et tema parim jalgpall alles algab!“