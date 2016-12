Andres Piibeleht: olgem paidelased, aga saagem ka eestlasteks

Kohaliku poliitika tõmbetuultest pigem eemalseisjana jäi positiivne mulje mitte-liialt-pikale veninud linnapea kõnest ning üleüldisest korraldusest. Ka suupisted olid väga maitsvad.

Piinlikkust tekitas aga meis mõlemas asjaolu, et kui linnapea kõne järel rahva ette tulnud Rolf Roosalu esimene laul suudeti nii enam-vähem „kuidagi“ külaliste poolt ära kuulata, siis sealt edasi jäi mulje nagu oleksime viibinud klassikalises kõrtsis, mille sumin justkui omaette fenomen on. Laterdamine järgmiste laulude aeg läks aina valjemaks ja valjemaks. Kas tõesti on siis nii raske see 15-20 minutit ise vaikselt olles artist ära kuulata?! Isegi kui artist või tema esitusviis või esitatavad lood kuulajale vastukarva on, võiks nii palju enesevalitsust olla, et suu sel kriitilisel momendil kinni seisaks. Ega ilmaasjata inimesele kaks kõrva ja üks suu pole antud: kuulata tuleb ju vähemalt kaks korda rohkem kui rääkida...