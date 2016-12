Põlengus kodu kaotanud lemmikud otsivad uut ulualust

Facebooki Järvamaa gruppi kirjutati, et maja juures kuudis elav ja ketis olev koer Missi sai sügisel kolmeaastaseks. Naabrid ja sugulased käivad teda küll toitmas, et looma kõht oleks täis, kuid see pole ikka see. Loom vajab oma inimest. Missiga sama saatust jagavad ka kaks kassi.

Missi on segavereline koer, kes on kiibita ja lõikamata. Vaktsiinid on tehtud, kuid passi enam poe, sest see hävines koos majaga. Tegemist on ülisõbraliku õuekoeraga, kuid hetkel on ta segaduses ja stressis. Sellele vaatamata käitub ta hästi ega ole võõraste suhtes agressiivne.

Kassid on mõlemad umbes aastased ja valget värvi. Tegemist on kahe emase kiisuga, kes on õed. Kumbki kassidest pole kahjuks vaktsineeritud ega steriliseeritud. Nöpsu on sõbralikja inimestega hästi seltsiv kass. Pepukarvad on tal natuke räsitud, sest ta käib ikka veel põlenud majas oma pesa otsimas. Enamasti on ta olnud õuekass, kuid ei ütle ära ka toas mõnulemisest.

Nöpsu õde Tupsu on aga põlengu järel väga hirmunud. Kätte ta ennast eriti ei anna ja võõraste peale kõhiseb igaks juhuks. Varem ta selline polnud. Käitumise muutus on tingitud tulekahju järgsest hirmust. Kassid hoiavad kokku ja lohutavad üksteist. Tupsu vajab uue koduga harjumiseks tõenäoliselt veidi rohkem aega.

Kui keegi tunneb, et tahab ja saab neid loomi aidata, võib facebooki kaudu ühendust võtta Maarja Loginaga.