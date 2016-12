Paide linnapea kõne

Head paidelased, austatud Paide sõbrad!

Mul on suur rõõm ja au teid täna siin Paide raekojas tervitada ja võõrustada. Selles majas on Paide linna asja aetud juba üle saja aasta. Siin on piike murtud, vaieldud ja ka ära lepitud. Siin on uusi linnakodanike tervitatud, paari pandud ja suuri kordminekuid tähistatud.

Täna on see ajalooline maja teie päralt, et koos panna punkt Paide linna juubeliaastale. Märksõna „Paide 725" saatis meid kogu selle aasta vältel. Selle nimel sai palju pingutatud, et muusikaaed valmiks helilooja Arvo Pärdi sünnipäevaks, et laste perekodu hakkaks toimima või et kergliiklustee ja Lembitu pargi purskkaev valmiks enne külmade tulekut.

Mõtlesin mõni nädal tagasi, et kui me ka saavutame kolme ühineva omavalitsuse peale oma elanike arvuks üle 11 000 inimese, võib aasta edukaks tunnistada. See elanikuks registreerimise kampaania, mis ka praegu veel viimaseid päevi käib, on olnud uskumatu ja silmi avardav. Ma ei räägi praegu numbritest, vaid sellest, kuidas inimesed on üleskutsele reageerinud. Nad tulevad ja ütlevad, et tahavad aidata. Nad tulevad ja küsivad, kuidas nemad aidata saavad. Paidelasel on usku iseendasse ja ta on oma kodukoha patrioot. See on reaalne näide sellest, kuidas tegutsetakse ühise eesmärgi nimel.

Kui seda mööduvat aastat paari sõnaga kokku võtta, siis olgu nendeks märksõnadeks kogukonna tugevus ja ühtsus. Just sel aastal olen seda eriti hästi tunnetanud.

Arvamusfestival on saanud traditsiooniks ja selle ettevõtmise puhul tajume igal aastal oma inimeste suurt rõõmu ja õhinat koostegemisest. Mis siis, et vihma sajab või magatud on vaid neli tundi. Kindlasti ei ole neil tagataskus märkmikku, et oma töötunnid kirja panna.

Paide kirikukogudus korjas annetusi, et kirik saaks omale uue kella, Paide Kultuurikeskus kogus raha, et osta uus kontsertklaver. Mõlemad saavutasid oma eesmärgi, appi tulid nii eraisikud kui ka ettevõtted. Näete, et koos me suudame liigutada ka mägesid kui vaja.

Kogukonna tugevust näitab seegi, kui aktiivselt on kohalikud inimesed osalenud Paide linna mõttekoja töös. Aeg on sageli meie kõige olulisem ressurss, mis tähendab, et enamik inimesi kaalub põhjalikult, kuidas ta oma aega veedab või kulutab. Mõttekoja eesmärk on koondada aktiivsed inimesed, kes tahavad Paide linna arendamises kaasa rääkida, olgu see siis linnaruum või haridus, ettevõtlus või kultuur. Olen neile siiralt tänulik selle eest. Uskuge, aga selliseid inimesi on meie ümber palju, kes hea meelega oma mõtteid ja ideid kodulinna osas jagavad, ning mis veelgi olulisem – neid ideid ellu viia aitavad.

Eile osalesin noorte valdkonna mõttekojas. Sinna olid kokku tulnud Paides kasvanud ja õppinud noored, kelle elu on neid lennutanud üle maailma. Andekad noored, kes pole maailmakodanikena unustanud oma päritolu ning olid valmis ka kohalikesse noortesse panustama, neid julgustama ja motiveerima, et igaüks vaatamata päritolule või koolitunnistusele leiaks ja täidaks oma eluunistuse. Nad kõik alustasid Paidest. Väike koht- suured võimalused, ütlesid nad. Väikses kogukonnas on oma ideid palju kergem ellu viia kui suures.

Võtame nt noore andeka 9. kl õpilase Kaur Pennerti. Tal tekkis mõte, et võiks Paides lavale tuua muusikali. „Milles küsimus, teeme ära," vastasid selle peale nii kultuurikeskus, linnaorkester kui ka muusikakool. Muusikal peaks jõudma lavaküpseks järgmisel aastal, mis on pühendatud lastele ja noortele. Enne jõulupühi sai aga kogu linnarahvas nautida tulevasest muusikalist inspireeritud kaunist kontsertetendust Paide Kultuurikeskuses.

Kunstnik Leho Rubis maalis aga Pärnu tänava ühe kortermaja seinale Paide vanalinna vaate. Ta oleks võinud sinna joonistada ka abstraktsed kujundid kuid, ta valis teemaks Paide ajaloo.

Neid näiteid sellest aastast võibki loetlema jääda: Ülejõe pargi edasiarendus ja laiendus, sinna rajatud discgolfi rajad; kunstmuru staadioni valgustus, jõulukingid vähekindlustatud perede lastele jne.

Selle aasta peategelasteks ongi olnud meie inimesed, olgu nad siis kohalikud või Paide sõbrad. Needsamad inimesed esindavad Paide linna oma tegudega paremini kui keegi teine ning on näidanud kõigile suurepärast eeskuju.

Kaks nädalat tagasi kirjutasime alla kolme omavalitsuse ühinemislepingule – uus Paide linn tekib Paide, Anna, Järva-Jaani ja Peetri kihelkonna osa kunagiste alade põhjal. Oma piire ei sulge keegi ning jätkuvalt on maakonnakeskusse ostlema, koolis käima või ujuma oodatud kõik inimesed. Tunnustan ka külakogukondade tegevust ühinemisprotsessis, kus katsuti jõudu kohaliku võimuga, aga kust väljuti paraku kaotajana. Samas õpetas see inimestele omavahelist koostööd, mis võib tulevikus marjaks ära kuluda. Kaotamine on vahel võitmine ja ka kaotada tuleb osata. Ja samal ajal oleme võitnud paljude inimeste poolehoidu ja usaldust.

Eesti ühiskond on mööduva aastaga küpsemaks saanud ning kasvuvalusid jääb järjest vähemaks. Ka presidendi valimine sügisel oli nagu küpsuse proovikivi, rääkimata poliitilistest rahutustest, kuid ka need tormituuled on vaibunud ning õhk puhastunud. Mulle meeldib, et Eesti esimene naispresident julgeb olla tema ise, ta küll räägib vähe aga ütleb väga palju. Tema eilsest teleintervjuust jäi kõlama üks mõte või nõuanne, et peaksime rohkem võimendama kõike positiivset. Samuti meeldis mulle tema ettepanek, et kuulataks rohkem vabakondi ning panustataks rohkem kodanikuühiskonda.

Mida toob aasta 2017 Paide linnale? Ettevalmistustöid ja viimaseid jõupingutusi ühinemiseks ning suurel hulgal teede ja tänavate remonti. Paljuski on tegemist ettevalmistava aastaga 2018. aastale, mil tegevust alustab riigigümnaasium, Paide linnateater, tervisekeskus, uue põhikooli hoone ehitus ning see on ka Eesti sajas sünnipäev. Kuid kõige enam panustaks ma meie kogukonna tugevusele ja ühtsusele – meeskonnatöös peitubki meie linna edu võti. Paide on suurepärane näide ja hea eeskuju sellest, kuidas ühiskonnaga kõrvuti on küpsenud ja jõudsalt arenenud ka kodanikuühiskond, tänu millele on kasvanud ka siinsete elanike patriotism, poolehoid ja eneseusk oma sünni- ja kodulinna. Paide pole nõrk ega unne vajunud väikelinn, vaid siin tuksub Eestimaa süda. Hingakem ühtselt ja ühes rütmis ka järgmisel aastal, sest ees ootab põnev ja teguderohke kukeaasta. Tibusid saame lugeda sügisel.

Suured tänud teile kõigile 2016. aasta õnnestumiste eest, te olete parimaks eeskujuks!