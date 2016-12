Paide linnameeskond jätkab telemängudega ka reedel

Võistlustules on ka Paide linnameeskond ning et Premium liiga turniir on kahel päeval otsepildis Tallinna TVs, näeb meie meeste mängu ka televiisorist.

Neljapäevase avapäeva kokkuvõttes kogus linnameeskond 1 võidu, 3 viiki, 1 kaotuse ja kokku 6 punkti, mis jättis meeskonna kümne võistkonna seas viiendaks.

Linnameeskonna tänaseks esimeseks vastaseks on turniiri senine liiger- Tallinna FC Infonet. Kokku on meie meestel täna alagrupis neli mängu.

Aastalõputurniir hakkas Tartus pihta juba 19. detsembril ning lisaks linnameeskonnale on väljas olnud ka naised, noored ja madalamad liigad. Nii näiteks tuli IV liiga turniiril Türi Ganvix II teiseks, III liiga turniiril oli JK Väätsa Vald kolmas ja II liiga turniiril Paide linnameeskond II samuti kolmas.

Aastalõputurniir toimub juba 22. korda, kuid esmakordselt ajaloos pole mängupaigaks Kalevi spordihall, vaid Tartus Annelinnas asuv A. Le Coq Sport Spordimaja.