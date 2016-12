Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Ahula algkooli esimeses klassis õppiv Karel ja tema samas majas abiõpetajana töötav ema Heitily Olle saavad praegu õuevahetundides kokku kooliõuel, aga uuest õppeaastast võib juhtuda, et Karelil tuleb igal hommikul hoopis Albusse kooli sõita. Heitily Olle tunnistas, et kuuldused kooli võimalikust sulgemisest või ühise juhtimise alla koondamisest on ka tema kõrvu jõudnud. «Eks põhjuseks ole ikka laste vähesus,» sõnas ta. Uuel õppeaastal ei tule Ahula algkooli esimesse klassi ühtegi last.



* Neljapäevase seisuga elas Paide linnas ja vallas ning Roosna-Alliku vallas kokku 11 110 inimest ehk elanikuks kirjapaneku kampaania on kõigi kartuste kiuste igati korda läinud. Kampaania tõi tulevasse ühendvalda lisaks vähemalt 247 inimest.



* See, et maakonna uhkeim aastavahetuse tulestik lastakse taevasse Paides, on juba tavapärane. Häbeneda pole seal miskit, samas suurusjärgus vaatemängu näeb ka mitmes teises Eesti linnas. Kui eelmisel aastal maksis tulevärk 2500 eurot, siis tänavu kulub sellele umbes 3000 eurot. Paide linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Maarit Nõmm lisas, et ilutulestiku korraldab jälle Arnika keskus.



* Mis ühendab mudas müttav maastikuautott, pitskingakesi, suud maigutavat kala, tasakesi voolavat oja, õitsvat roosi või staadionil vedelevaid jooksukingi? Need kõik on tordid. Ammu on möödas ajad, kui tort koosnes kuhjast sefiirist või võikreemist ja biskviidi vahel oli natuke moosi. Nüüd pole fantaasial piire. Tort on justkui omaette lugu saaja eluraamatust, meenutab mõnd seiklust või peegeldab unistusi.

Koeru kandist pärit Kairika Kluust ja Türil elav Tiia Jaagumann on valmistanud torte umbes neli aastat.



* Kirjanik ja semiootik Valdur Mikita on pälvinud viimastel aastel oma kirjutistega eestlase iseloomust ja olemusest palju tähelepanu. Suurt lugejamenu nautivat niinimetatud ulguvate rehade triloogiat on ta iseloomustanud nõnda: «»Metsik lingvistika« astus väikse reha otsa, »Lingvistiline mets« kargas suure reha otsa ja »Lindvistika« lennutab reha päris kuuse otsa».

Mikita teoseid on võrreldud Lennart Meri «Hõbevalgega», aga teda ennast on nimetatud Eesti olulisimaks mõtlejaks, ka maailmaparandajaks ja arvamusliidriks.