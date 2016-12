Valdur Mikita: näeme uue maailma sündi

Mikita teoseid on võrreldud Lennart Meri «Hõbevalgega», aga teda ennast on nimetatud Eesti olulisimaks mõtlejaks, ka maailmaparandajaks ja arvamusliidriks.

Järva Teatajale aasta lõpu eel antud intervjuus mõtiskleb Mikita eestlase iseloomu ja olemuse asemel Eesti oleviku ja tuleviku üle. Ikka omal suurnurgast naerataval moel.

Kas see, et teil on praegu ühiskonnas justkui maailmaparandaja roll, inspireerib või hoopis kohustab?

Mulle meeldib olla maailmaparandaja, aga mulle ei meeldi olla arvamusliider. Selle viimase eest olen kogu aeg põgenenud. Ma ei tea, kas see õnnestub.

Kõige parem on olla mees metsast. See annab teatava vabaduse. Kui oled arvamusliider, tähendab see juba pintsakut, kuhu peab ära mahtuma.

Olete varasemates intervjuudes väljendanud raamatute kirjutamise ajendina soovi, et maailmas oleks rohkem häid ideid, sest sel moel jääks halvale vähem ruumi. Kas see soov on täitumas ja need mõttemuutused on teieni jõudnud?

Teatavaid muutusi inimeste mõtetes olen täheldanud, aga see kindlasti ei ole ainult minu raamatutega seotud. Sageli on inimese hinges mingi väga oluline teadmine, aga tal on seda millegipärast raske sõnastada.

Näiteks jääb eestlane tihti hätta, kui küsida temalt usu kohta. Küsimusele, kas ta jumalat usub, vastab eestlane üldiselt eitavalt, samas väidab ta end millessegi-kellessegi siiski uskuvat. Väga veider: tüüpiline eestlane kipub olema usklik, kes ei usu jumalasse.

Eestlane on midagi põhjamaise budisti sarnast. Vastus küsimusele, mida ta siis usub, on aga enamasti nii segane, et aru ei saa inimene ise ja teine ammugi mitte.

Olengi vahest aidanud tavalisel inimesel tema mõtteid sõnastada, ehk on raamatute lugemine nendesse mõtetesse selgust toonud.

Idamaaliku mõtteviisi järgi on inimese teadmine nagu pall suures teadmiste meres. Mida suuremaks õhupalli puhuda, seda suurem on palli kokkupuutepind tundmatuga.

Ehk siis: mida targemaks saad, seda rohkem mõistad, kui rumal sa oled ja kui palju olulisi asju jääbki elus sõnastamata. Sellest pole ka midagi.

Millised mõtted vanast aastast võtate teie uude aastasse kaasa?

Lõppevast aastast meenub see, kuidas inimesed on püüdnud hakata selgemalt sõnastama uue metsaseaduse ja Rail Balticuga kaasnevaid vastuolusid. Need on rahvale suured ja olulised asjad.

Üldistades võib öelda, et see kahe väga erineva mõtteviisi võitlus on juba mujal maailmas ammugi alanud ja on nüüd Eestissegi jõudnud. Ühel pool on need, kes rõhutavad majanduskasvu, vajadust olla edukas ja ühendada end igal võimalusel muu maailmaga, teised näevad pigem kahanevat maailma ja majandust ning peavad oluliseks üleilmastumist tasakaalustada.

Ilmselt oleme rahvana selle kahe maailma konfliktist aru saanud.

Kuidas sellistes oludes terveks jääda?

See on midagi, mis tuleb igaühel esmalt enda sees selgeks mõelda, siis saavad tekkida ka mõistlikud seisukohad. Kuigi sisekonfliktid on inimesele väga rasked, siis mulle need meeldivad. Konfliktid aitavad meid edasi.

Mingil hetkel saamegi aru, et efektiivsus pole inimeseks olemise mõõt. Sageli muutume targemaks ja läheme elus edasi mitte siis, kui midagi juurde saame, vaid kui millestki loobume, anname midagi ära.

Mis Eestit ees ootab?

Ajad on muutunud. Oleme astumas väga suurde määramatuse ajastusse, aga see määramatus pole lõpuni halb. Sageli on olulised just need asjad, mida me ei oska ette aimata. Ka hea raamatu puhul me ei tea, mis järgmisel leheküljel juhtub.

Tegelikult on aeg, mida praegu kogeme, uue maailma sünnivalud. Küsimus on selles, et me ei tea, milline see maailm on, milline hakkab olema tema loomus.

Üht loengut ette valmistades jõudsin mõtteni, et Eesti märki otsides tuleks unustada korraks kõik need kuulsad sood ja rabad, Skype ja Tallinna vanalinn, ning keskenduda eelmisel aastal sündinud ajaloo suurimale Eestit tutvustavale kampaaniale: Eesti koos teiste Balti riikidega olevat paik, kust algab kolmas maailmasõda.

Balti riikidest räägitakse praegu palju ja kui kellelgi tuleks nüüd geniaalne mõte, saaksime seda Eesti jaoks hästi ära kasutada. Minul seda geniaalset mõtet pole.

Eesti ajaloole otsa vaadates on äärmuslik vastandumine enne suuri konflikte olnud üsna iseloomulik.

Inimesed tegelevad praegu maailmas iseenda ellujäämisega. Ajaloo kibe õppetund on see, et sellele järgneb sageli aeg, kus iseenda ellujäämisega hakkavad tegelema terved riigid.

Seega on käes hetked, kus Eesti saatus sõltub väga palju üksikisikutest, väga headest diplomaatidest. Rahumeelsel ajal pole nii oluline, kes on võimul ja mida nad mõtlevad, aga kriitilistel aegadel muutub üksikisiku roll ajaloos väga-väga suureks.

Muutub väga oluliseks, kes on meie president, peaminister ja milline on valitsus. Väikese Eesti helge tuleviku nimel tuleb ära kasutada kogu intellektuaalne kapital, mis meil on, ja see on meil piisavalt suur. Küsimus on, kas rasketel aegadel suudetakse unustada isiksustevahelised konfliktid ja teha koostööd.

Ehk tuleks heade mõtete valla päästmiseks kõik helged pead koos metsa saata?

Täiesti nõus. Olen leidnud, et kõige paremad mõtted tulevad metsa veerel teise inimesega juttu rääkides.

Linnades on psühhiaatria valda liigituvat substantsi rohkem. Seda on ka geograafid öelnud, et rahvail, kes ei ela üksteise kukil, vaid hajaasustusega aladel, on ka rahulikum rahvuspsühholoogia.

Eesti on suhteliselt unikaalne paik, sest siin saavad inimesed nii-öelda korraga elada maal ja linnas. Maailmas ei ole selliseid kohti kuigi palju.

Osa sotsiolooge on öelnud, justkui tahaks eestlased elada maal nii, nagu nad elaksid linnas. Ehk omada maal linnaelu mugavusi, kuid säilitada maal elamise eelised.

Eks see näita eestlasele loomuomast nutikust. Paljud meist ei saa ka lubada endale nii-öelda ennemuistset maaelu, aga meil on olemas kompromiss skandinaavialiku kahe kodu mudelina: maa- ja linnakodu.

Selline lõputu rändamine kahe maailma vahel aitab võib-olla ka inimese psüühikat korrastada.

Olete omajagu mõtisklenud mere- ja metsarahva ehk põhja- ja lõuna-eestlaste erinevuste üle. Kus see maagiline piir võiks asuda?

Minu kujutlustes on see piir ürgne Emajõgi, mille suured sood ja rabad eristasid põhja- ja lõunaeestlasi. Erinevused mõtteviisis on olemas.

Kõik need seltskondlikud aasimised, kus metsarahvas võtab mereäärsete, hiidlased saarlaste ja saarerahvas mandrielanike kallal, on väga toredad. Mulle meeldib Eesti, kus on palju kiiksuga inimesi.

Loodan, et Eestis ei hakka kunagi elama Harju keskmised eestlased. See oleks suur kaotus eesti kultuurile. On suur õnn, kui kohtad tarka inimest, kes ei mõtle nagu sina. Temalt on alati palju õppida. Enamasti ei põrku mitte ideed, vaid ikkagi isiksused.

Eestlase ego on teadagi suur. Kui kunagi õnnestuks ära mõõta maailma rahvaste ego, võistleksid eestlased kindlasti raskekaalus. Aga seda suurt ego tuleb kasutada õiges kohas. Suur ego on hädavajalik, kui tahame olla maailmas edukad ja tugevad. Meil on vaja endiselt olla maailmameistrid ellujäämiskunstis ja selleks kuluvad suured egod marjaks ära.

«Iluküsija»

Eile õhtul esitleti Paides Wabalinna majas plaati «Iluküsija». Selle heli ja sõna albumi autorid on kirjanik ja semiootik Valdur Mikita, kitarrist ja helilooja Robert Jürjendal ning ambient-muusik Kaido Kirikmäe. Kaks viimast viibisid eile albumi esitlusel ka kohal.

Kirikmäe on öelnud, et esmalt valis Mikita välja tekstid, millele nemad Jürjendaliga improvisatsiooni käigus muusika lõid.